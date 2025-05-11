托育改革 要從源頭治本

剴剴案引爆社會集體怒火，昨天大批民眾走上凱道，呼籲別再讓兒虐悲劇重演。剴剴在居家保母手中遭虐致死，令人心碎。社會對幼兒照顧安全的憂慮可以理解，但也必須冷靜思考：改革不能變成獵巫，更不能讓依法營運、日夜堅守現場的托嬰中心成為代罪羔羊。像近期行政院拍板通過《兒童托育服務法》草案，要求托嬰中心全面將監視器畫面即時上傳至雲端。此舉雖以「強化安全」為名，卻可能衍生更深層的問題。

首先必須釐清，剴剴案發生場域是居家托育體系，而非托嬰中心。過去五年，社會各界屢次呼籲強化居托的訪視與督導，但制度回應緩慢，最終釀成悲劇。如今卻因社會情緒高漲，將焦點轉向已設監視、依法設置的托嬰中心，令人錯愕。

目前全台合法托嬰中心皆已依規設置監視系統，畫面保留卅天供主管機關與家長查閱。若再強制上傳至單一雲端平台，恐將造成三重風險：

一，資安與隱私風險加劇。孩子換尿布、如廁、更衣時若畫面外洩，誰能保證這些畫面不會因雲端系統漏洞而被駭、被流出？若數年後當事人發現自己的身體影像在網路上流傳，又該由誰負責？

二，現場托育人員遭受無止境檢視與誤解。托育現場瞬息萬變，影像往往無法完整呈現脈絡。輕輕扶住孩子肩膀、制止推擠，都可能在鏡頭下被誤解為「不當對待」。這樣的環境下，專業人員將長期承受高度壓力，甚至不敢與孩子有溫柔接觸。

三，營運與技術成本沉重。即時串流、雲端備份、資安維護成本高昂，對中小型機構無異於雪上加霜。政策若無相對應補助或差異化處理，只會讓「守法者」首當其衝。

更令人遺憾的是，剴剴案進入司法審理後，輿論發現：曾任案件外聘督導者，正是現任立委、社工界資深人士。她曾參與各類評鑑、課程、訓練規畫，卻在事發後頻頻指責地方政府，對自己應負的制度責任輕描淡寫。部分第一線社工與托育人員已在社群平台表達強烈不滿，質疑其長年擁有體制話語權，如今卻試圖甩鍋卸責，難道這也是「做對了」？

制度若只懲罰現場，卻不追究政策設計與監管斷層，這樣的改革永遠無法治本。當托育工作者看見現場辛勞被輕視、專業被質疑、制度失能卻無人承擔責任，最終只會選擇離開，讓整體照顧品質持續惡化。

願意留在托嬰中心現場的托育人員，靠的是信念、熱情與對孩子的愛心。若連最基本的信任與尊嚴都守不住，這份工作還能靠什麼撐下去？改革必須做對方向，在此提出三點建議：

第一，落實分級分類管理原則，針對風險不同的托育類型，擬定差異化政策。

第二，追究制度源頭責任，釐清監督單位在剴剴案中的角色與作為，勿將責任推給基層與現場。

第三，重建專業對話，傾聽現場聲音，讓政策制定者與第一線從業人員有實質對話機制。

托育現場不該成為情緒宣洩的出口，政府不能用制度上的失靈，去懲罰仍在堅守崗位、盡責照顧孩子的人。我們要的是安全的托育環境，不是政治操作下的新監控體系。