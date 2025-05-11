星期透視／賴執政周年 改變「抗中」此其時矣

賴政府執政即將周年，台灣內部嚴重對立，朝政難以推動，人民對政府的信任感空前低落；外部則川普的關稅罩頂台幣狂升。在川普高關稅的推波助瀾下，新的國際合縱連橫出現，非美勢力如新金磚國家集團、中國／東協／海灣國家峰會、擴大版的東亞經濟合作將更活躍，外在挑戰日烈。然而，新政府面對的最大橫逆，卻非兩岸莫屬！

台海隨時可能爆發衝突已是盡人皆知，日前美國印太司令帕帕羅稱，賴總統執政以來，解放軍大幅升高台海軍事活動強度，演練各種戰法，情勢「快速沸騰」，並提及交接時前司令稱，未來三年兩岸有可能開戰。

國際情勢自冷戰時期的二元對抗，演變至蘇東集團瓦解，再至資訊革命與全球化，終至時下川普主導國際秩序重組。然而，不論是賴總統或外交部，對中政策仍堅稱台灣位居第一島鏈、民主聯盟對抗威權擴張，行動上只剩對美軍購及對內尋找敵人，時空錯亂莫此為甚。

其次，不論是李登輝的「戒急用忍」，或是馬英九的「經貿先行」，過去台灣積極經營大陸市場，不但展現亞洲四小龍自由經濟的優勢，更為兩岸和平提供底氣。面對全球最大市場，賴政府卻顯得手足無措。

對大陸市場過於依賴，固然可能在關鍵時刻受制於人，然而，兩岸戰爭風險居高不下，外來投資有可能暢行無阻嗎？設若不是台海風險飆漲，全球各地會要求護國神山分散投資嗎？這幾年政府積極鼓勵台商減少對大陸市場的依賴，轉往美國市場，去年對美出口一千一百餘億美元，年增幅四六％，順差六四九億美元，對美出口占總出口比重廿三點四％，較二○一六年倍翻，同一時間，對陸港出口卻銳減十％，政府洋洋得意。然而，政府努力促使美國成為台灣第六大貿易順差國，不正也是川普將之列為主要關稅打擊對象的種因？

第三，最近南非政府限期要求我駐處遷出首都，南非外交部逕自將官網的台北聯絡代表處，更名為台北商務辦事處，索馬利亞禁止中華民國護照進入或中轉，賴清德原本希望出席教宗方濟各的葬禮，卻因梵蒂岡擔心激怒中國，改派前副總統陳建仁代勞。

自蔡英文推出「抗中」政策以來，外交處境日下，川普一切以利益為依歸，撻伐傳統盟邦的民主價值、凍結支持民主抗衡中國與俄羅斯的美國國際開發署的預算，聲稱不排除以武力奪取格陵蘭和巴拿馬運河，對民主盟邦的關稅制裁不手軟，迫使傳統盟邦擴大與中國的關係定位，台灣勢將面臨新的國安風險。

前述困境，其實都肇因於兩岸關係的滯閉，台灣不能成為「經貿高度依賴、政治激烈反中」的全球異數。

日、韓、澳、越等鄰邦，政治軍事上依賴美國，但卻維護與中國的基本政治框架，經濟上前進大陸，並衡酌兩強分歧，獲取最大利益。其實只要回歸中華民國憲法，此東亞模式即可為我所用。現藍綠對中華民國已有共識，唯定義不同，堪稱「一中各表」，將之延伸於兩岸，一念之間。

台灣可以在兩岸相互尊重的情境下，充分表達主權尊嚴，比如以兩岸互不隸屬代替「兩國論」，以台灣從來不是中共的一部分，代替台灣非中國。

抗中政策已經造成主權、安全和發展上的重大傷害，該思考變革了。

（作者為文化大學國發大陸所兼任教授、陸委會前副主委）