大屋頂下／不願統一與主張台獨是兩回事（上） 誰家的中華民國神主牌

兩岸問題或台灣問題，就是「中華民國vs.台獨／中華民國or台獨」的問題。

但是，這個問題迄今連「什麼是中華民國」及「什麼是台獨」也言人人殊，遑論進一步探尋化解的方法。

近月來發生了四件較為矚目之事，碰巧都提供了思考這個問題的路徑，可以一論。這四個事件是：

①大陸兩岸學者嚴安林說「不願統一與主張台獨是兩回事」。②四月十九日綠營在凱道集會，主張「拿回中華民國神主牌／拯救中華民國」。③蔣萬安答詢說「要消滅中華民國的是民進黨與共產黨」。④賴清德宣示「脫中入北（美）」。分論如下：

先談嚴安林。他說，「不願統一」與「主張獨立」是兩回事。他認為，台灣年輕世代支持統一的比例日益下滑，但不意味就主張建立台灣共和國。

這是大陸智囊兩岸言論的巨幅跳躍。下文在基本上延伸他的論述，但也表達我的演繹，請讀者自作區別。

大陸久有「促統／反獨」孰先孰後的爭辯。嚴說「不願統一與主張台獨是兩回事」，可以引伸為「可以不願統一／不能主張台獨」。

而且，嚴說，包括「賴十七條」在內，民進黨當局可能會走向更激進台獨，「但這不代表已經在做」。也就是說，賴清德還不能說「已經是台獨」。

未將賴清德定位在「已經是台獨」。因為，若賴已是台獨，中共就必須解釋為何還不對台獨動手的理由。那麼，為何嚴認為賴的台獨「不代表已經在做」呢？

是因為，賴迄今的操作至少仍在「中華民國」的範圍內，而中共在實際上必須認定「中華民國不但真實及正當存在，而且中華民國不是台獨」，如此中共的兩岸操作始有進退的空間。

因此，中共的「中華民國已經滅亡論」就必須吞回去。

延伸來說，就是：「可以不願統一，但不能主張台獨，只要維持中華民國就不是台獨。」否則，如何解釋賴清德的奇技淫巧「還不是台獨」？

這套論述在邏輯上的當然發展就是：大陸的兩岸政策應當從「反對台獨」轉移到「維持中華民國」，也從「強調統一」轉移到「不願統一是兩回事」。

其實，世局發展至今，「武統台灣」已成中共唯一可能自陷危機的動作，發動武統，中共就絕無和平發展的可能性。而如何才能在「和統無說服力／武統太凶險」的兩難中維持兩岸關係呢？唯一的一條路，就是：隔海維持一個友善的中華民國。

反台獨已不夠用，空言統一也是白搭，維持中華民國才是硬核。

此即《大屋頂下》主張的，由「目的論」移向「過程論」。

台灣社會今日的主要氛圍是「懼統容獨」。嚴安林顯然看出「懼統」（不願統一），但問題還在「容獨」。

要化解「容獨」，中共就必須更明確更實際地給中華民國空間。如今回首近四十年來的世局變化，中共應深思，「中華民國已經滅亡論」那種想法是何等的粗暴愚妄？

大陸首任海協會會長汪道涵，在一九九七年有兩大高瞻遠矚的主張：一、現在中華人民共和國與中華民國隔海分治，就是「現在進行式的一個中國」；二、未來中華民國與中華人民共和國共構一個新中國，稱作「共同締造論」。亦即：在現在與未來，均維持了中華民國的存在，不是誰吃掉誰。

汪道涵的見解跳脫了「中華民國已經滅亡論」，可說是一種「大屋頂中國／大屋頂中華」的思考，倘若當年就能依他的高瞻遠矚營造兩岸關係，今日當不會落此困境。

如今兩岸幾乎已是求中華民國之維持而不可得。這恐怕就是嚴安林說「不願統一與主張台獨是兩回事」所啟發的深思吧？

兩岸若要維持「統一不了，但也不台獨」的狀態，那就必須是：定錨中華民國，共構和平競合。

再談四一九綠營凱道大罷免活動。當天，出現中華民國青天白日滿地紅國旗與綠色台灣獨立鯨魚旗同框的場景。主持者說：國民黨要消滅中華民國，我們則是在「拯救中華民國」；國民黨已不配中華民國四個字，我們「要把中華民國的神主牌拿回來」。

一名民進黨立委說，這個場景顯示了「另一群真正深愛她（中華民國）的人出現了（民進黨？台獨？發動大罷免者？），誓死捍衛她（中華民國）。」

綠營鬧了幾十年的台獨，猖獗作祟，且看「台獨黨綱／台灣前途決議文／正常國家決議文／中華民國是外來政權／中華民國是流亡政府／一邊一國／正名制憲／中華民國台灣／務實台獨／中華民國憲法是災難」，這是何等彪炳顯赫的事功；詎料，如今卻說，我們要拯救中華民國，中華民國的神主牌應該讓我們抱回去，讓我們「誓死捍衛中華民國」。這個奇妙的場景，簡直可說是一場「台獨宣示皈依中華民國」的聖典。

老天有眼。「台獨黨綱不能廢」是你（賴清德語），「要抱回中華民國神主牌」也是你。真是可笑之至，無恥之尤。

這種偷天換日、覆雨翻雲的論述，一方面公然自證了台獨根本是一個荒誕淺薄的大騙局，「昨天正名制憲／今天拯救中華民國」；另一方面，也真實揭露了台獨的窮途末路，「昨天台獨黨綱／今天跪倒在中華民國的神主牌前」。

不少綠營人物盛讚這場鬧劇是「顛覆性的創意」，認為是「後生可畏」演出的「台獨脫殼」妙計。但賴清德等人應警覺，這其實正在演示台獨的黔驢技窮及不能自圓其說，且在政治風格上堪稱是最下流的台獨理論。

試問：如果台獨走到最後連中華民國的國號都甩不掉（借殼上市），連中華民國的國旗都丟不掉（借旗上市），那還算是台獨嗎？這樣的台獨就能自嗨是奪到了中華民國的神主牌？

台獨根本是一個大騙局，四一九的凱道鬧劇就是一場光天化日下的集體供證。往昔的台獨，陳水扁已說「做不到就是做不到」，邱義仁則說「瘋子才搞台獨」。今天的黑熊青鳥新台獨卻說：中華民國的神主牌該歸我們奉祀，我們才是真正深愛中華民國的人，我們誓死捍衛中華民國。

賴清德，數萬台獨群眾在凱道如此自鳴得意地操弄皈依中華民國的騙術，猶如幾十萬韓國民眾在街頭瘋狂擁戴尹錫悅的戒嚴叛國；你如今沉浸在如此淺薄愚昧的群眾支持之中，難道不覺得是一種鑽髓入骨的悲哀、恥辱與下流嗎？

中華民國不是台獨。要抱回中華民國神主牌，在認祖歸宗前，難道不應先在金盆洗淨台獨的汙穢？

（明日續）