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寫給母親的一封家書

聯合報／ 洪金鳳／行政人員（高雄市）

母親節總是來得快速、來得溫馨，來得讓人不得不想起離開我十八年、到神界做仙的媽媽，如果那時候我知道她很快就要走，我一定放下手邊的事，陪她去旅行、去看她的親戚好友，帶她吃她喜歡吃但生病後都不能吃的東西…但是，生命的歷程沒有「如果」，也因為她無預警的離去，讓我有了「錯過，即是永恆」的體會。

舊時代大部分的母親都雷同，大家在那個物資不豐的年代，住家簡陋但至少有住的地方，能不餓肚子已屬萬幸，身為母親的人要處理家庭大小事項，還要扮演好為人妻人母及人媳的角色，處境不簡單。

鄰家的母親們只管家務農務，而我的母親除了家務、教養子女，還要想辦法找財源，於是種菜販售、幫阿兵哥洗衣、家中做點小生意就在她的運籌帷幄中進行，當然我和弟弟也就被訓練成凡事無敵的幫手。

母親是位管教子女嚴格的人，她說教養子女就像種菜一樣，根基打好，菜就長得好；基礎沒打好，要長得好就困難。今日的我們如果有一點點小小成就，都是來自於母親為我們打下的良好基礎。

雖然母親已離開我們多年，但在母親節來臨之際，我對她還是有許多的懷思與感恩，卻無法面對面說給她聽，謹以此文傳達給在天上的她知道。

子女 母親節 親戚

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