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媽媽對孩子的要求不多

聯合報／ 卓瓊鈺／成大物理治療學系兼任副教授（台南市）

母親節要到了！以前在成大教書的時候很忙，爸媽常在母親節前一周來南部跟我一起過。今年母親節前夕，媽媽剛好身體微恙住院，而我剛好也已經退休，因此從找醫師到安排住院開刀我都一手包辦，住院期間我們三兄妹更是合作無間，讓媽媽平安出院，我想，對媽媽來說，健康就是最好的母親節禮物。

台灣在今年即將邁入超高齡社會，除了平均壽命的延長，許多年輕人不願意結婚生子也是重要的原因。因為女性一旦生了小孩，往往背負許多的照顧責任，相較於強壯的男性而言（女性肌力少男性百分之卅），母親這項工作也比較容易對身體產生傷害。

對於不同年齡的母親而言，會有不同身體部位的職業傷害。年輕的母親因為常抱小孩會有媽媽手，彎腰換尿布會有腰痠背痛等毛病，因此年輕媽媽最需要一位神隊友來幫忙，才能緩解育兒的身心壓力。像我年輕時要努力寫論文還要育兒，因此每年能夠帶學生出國開會幾天就是我的最佳紓壓方式，而我的母親和先生就是我的神隊友們，讓我可以暫時拋開育兒的辛勞，出國充電。

中年的媽媽常為了工作、青少年的教養兩頭忙碌，較容易頭痛與頸肩痠痛。這些媽媽需要有空去運動，伸展一下筋骨，或是而做一下有氧運動，都可以減少身體的疼痛。而在心靈上，他們最希望有幾個好朋友可以傾吐心事，交換教養心得，或是能夠抽空去聽聽演講學習新知，也能夠讓自己心靈重新充飽電。

老年的媽媽因為長年累積做家事比較容易腰痠背痛，因為停經可能會有骨質疏鬆、高血壓、糖尿病等慢性病。這些媽媽就需要兒女抽空陪著她面對疾病，給她戰勝疾病的知識與力量。譬如說，我有空幾乎每天會打電話回家，母親只要有醫療問題都會詢問我，即使我不知道，也可以幫她問同事，找網路訊息，讓她得到正確的照護知識與妥善的醫療。像這次住院，我都是在南部幫她網路掛號，距離雖遠也是一部手機搞定，十分方便。

其實母親對孩子的要求並不多，只要你把她放在心上就夠了！那天女兒突然跟我說：妳要不要來房間聞一下我做的紫雲膏，是檜木香味的喔！我聞了一下果然很香，結果她說，糟糕，我忘記這是母親節禮物了！雖然沒有驚喜，我還是很開心，因為孩子有把我放在心裡，身為母親的我就會很開心。

母親節 育兒

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