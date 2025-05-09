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母親節前夕 一位母親的期盼 國會不該是罵人博覽會

聯合報／ 黃花麗／服務業、兩名子女的母親（高雄市）
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（右）代表黨團發言時，提到民進黨立委林淑芬（左）以粗言穢語謾罵他，林淑芬也不甘示弱當場直嗆黃「臭俗辣、有種提倒閣」，場面火爆。記者林俊良／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（右）代表黨團發言時，提到民進黨立委林淑芬（左）以粗言穢語謾罵他，林淑芬也不甘示弱當場直嗆黃「臭俗辣、有種提倒閣」，場面火爆。記者林俊良／攝影

近日立法院質詢現場驚見離譜一幕：立委林淑芬以「臭俗辣」一詞痛批黃國昌，影片在網上瘋傳並引起爭議後，林淑芬不但沒有道歉，還自信滿滿搬出《史記》為自己開脫。令人瞠目結舌之餘，不禁要問：這樣的言語風格，真的是民主殿堂該有的水平嗎？

身為一名台語家庭出身、為人父母的市井小民，我可以明白無誤地說：「臭俗辣」在台語裡並非什麼歷史術語，而是赤裸裸的侮辱性語言，是吵架時劍拔弩張的挑釁詞，意圖激怒對方、將人羞辱至極。

這樣的話語若出現在校園，老師家長早就第一時間介入阻止，甚至會列入校園霸凌通報的範疇，怎麼會變成立委口中的「古文典故」？這樣硬拗，不僅貽笑大方，更是對文學、對語言、對孩子教育的集體傷害。

林委員所引的《史記‧項羽本紀》中「豎子不足與謀」一句，雖是古文，但「豎子」卻是表達對對方見識淺薄、難以成事的批評，何況又加上「臭」這種貶抑人格的形容詞，根本就是質疑對方膽識與尊嚴的話。以往即有法官裁判指出，「俗辣」就是「豎子」，有罵人愚弱無能或孬種的意思，足以讓被罵的人感到難堪，認定觸犯公然侮辱罪，遑論罵人「臭俗辣」。把一句現代台語粗話硬套到歷史語句，說是創意，不如說是矇混；若說這是台語文化，那真是對台語社群的一大侮辱。

我們不反對立委有情緒、不反對用母語質詢表達立場，但若將粗俗暴言合理化成「歷史文化」，再用「真性情」來粉飾，恐怕對社會風氣是一種嚴重誤導。語言本該為溝通、為論述服務，而非用來攻訐羞辱他人，更不是為政者為民表率的應有行徑。

更讓人痛心的是，這樣失序發言，竟還獲得部分支持者護航，聲稱這是「敢言」、「有guts」。但我們要提醒社會，「勇敢」從不是靠飆髒話換來的，真正的勇氣，是願意為自己的言行負責，是懂得在公眾場合慎言自律，是在孩子面前成為榜樣，而非藉語言暴力刷存在感。

國會應是法治與理性的象徵，不是語言暴走的補習班。立委的每一句話、每一個動作，都可能成為學童模仿的對象，當小孩回家問我：「媽，立委罵人『臭俗辣』是不是學歷史？」請問我該如何回答？難道我們要教下一代：「只要把髒話包裝得有學問，它就能變成文化遺產」？

語言暴力若無節制，長遠來看傷害的不只是政治風格，而是整個社會對於文明、公德與教養的認知。民意代表應有自我約束，政黨更應展現誠信，若為了黨派護短而失去基本的是非判斷，那才是真正讓國會蒙羞。

在政治紛擾的年代，我們更該守住社會的底線。在母親節前夕，作為母親，我期望台灣每位立委說出口的每句話，都能讓我們問心無愧地教給自己的孩子。否則，立法院改名叫「台語罵人博覽會」恐怕也不為過。

台語 母親節 語言

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