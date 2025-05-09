印巴空戰 看到大國軍火運行

印巴邊境近日爆發衝突，巴方宣稱擊落了六架印度軍機（含一架無人機），其中包含法系飆風戰機，這型戰機為優秀的四代半戰機，巴方稱是被中共生產的殲─10Ｃ戰機擊落；外界另一個推斷是，飆風戰機是被地對空飛彈擊落。

囿於過往空戰經驗，外界總以為空軍的較量就是以飛行纏鬥殲滅敵之有生戰力，卻不知空戰型態早已改變，在現代空中電磁環境趨於複雜的狀況下，沒有搭配預警機或攜帶電戰夾艙出擊的戰機，在空戰中可能是送死，這是印巴衝突的教訓之一。

第二個教訓是，任何先進機械都是由人操作，即使受過同樣的軍事飛行訓練，不同國家的飛行員操作同款戰機，戰果卻可能大不相同。事實上戰機被擊落，大部分與該國空軍教育訓練及戰術有關。

最後則是印度空軍多元化政策的影響，印度空軍有前蘇聯系戰機、傳出要購買美製Ｆ─35戰機，也有法系的幻象與飆風戰機，還有自製的光輝戰機。先不論是否能達成戰場共同圖樣與聯合作戰，光是後勤補保就傷透印度空軍腦筋。

印巴雙方二○一九年也曾在喀什米爾爆發衝突，隨後發生空戰，當時也是印度吃虧。巴基斯坦方面表示，擊落了兩架印軍戰機，並俘虜了一名印度飛行員。印方其後確認，印軍一架米格─21戰鬥機被巴方擊落，另有一架戰機在克什米爾印控區墜毀。若外電報導屬實，那至少可知巴基斯坦空軍再勝一籌。

軍火商則是在印巴衝突中看到介入的契機，同時大國政治及軍火也在其中運行。二○一九年美國還譴責巴基斯坦濫用Ｆ─16戰機，這次也限制巴國使用Ｆ─16戰機；與此同時，還可以向印度推銷Ｆ─35戰機。法商則可向印度施加壓力，購買更多的飆風戰機、電戰系統或武器以利爭奪制空權；至於生產殲─10Ｃ的大陸成飛，這兩天更是股價大漲。殺人的武器果真是好買賣。