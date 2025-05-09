台灣國防 是幻象還是幻想？

七日凌晨，印度空軍為了報復喀什米爾恐攻事件，發動對巴基斯坦的「精準空襲」；這不是電影劇情，是真實世界的地緣政治。巴基斯坦三軍新聞局長在直播中表示擊落印軍三架飆風、一架蘇愷─30、一架米格─29及一架無人機」，印度官方則沉默未回應。

這場「空中對決」即使發生在台灣萬里之外，仍引來軍事界轟動。某退役中將在公開評論中指出，飆風戰機是幻象二○○○的後繼機種，印軍若真損失三架，將是重大打擊，「台灣該警惕了！國軍是不是還要靠『幻象』？」

誠然，幻象在九十年代進入台灣空軍服役，當年是空優主力。然而卅年過去，無論外表再怎麼拋光，它已是老兵；況且其維修成本驚人、零件取得困難、妥善率不佳，但尷尬的是我們仍不得不倚賴它。我們的軍事是要靠「幻象」，還是靠幻想？

印巴空戰雖是區域衝突，精準揭示了全球地緣政治的現實─大國在其戰略腹地，一言不合就動手，且不乏高科技裝備的角力。例如飆風戰機搭載最新雷達與匿蹤設計，是法國空軍的驕傲，更是印度空軍花重金採購的「希望之星」；若真如巴方所述一次被擊落三架，這筆帳就夠印度國會吵上三個月。

反觀我方，若今日真的遭遇武裝衝突，能穩定出勤的幻象，恐怕還不如桃機的班機準時。這幾年國軍戰機性能升級，仍無法掩蓋空軍戰力整體老舊、飛行員過勞、機隊壓力過高的事實。

印巴衝突還牽動大國的利益。大陸是巴基斯坦最親密的戰略盟友，印度則積極參與美國主導的「印太戰略」，與日澳美組成「四方安全對話」，雙方對峙不僅是地緣恩怨，還是全球安全局勢的縮影。這樣的多層次衝突告訴我們，未來軍事衝突將不再是孤立事件，而是牽一髮動全身的國際震盪。

我們不能只靠「希望對手不打來」的心態建軍。幻象終將成為歷史，不能讓「幻想」成為未來國防的主力。建軍備戰不只是買飛機，更關乎我們怎麼看待安全、培養軍事人才、整合科技與後勤，是否正視自己面對的威脅與風險，畢竟國防不是演習，幻想也不能當燃料。