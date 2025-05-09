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快鐵不可行 台鐵靠邊站

聯合報／ 賀陳旦／交通部前部長（台北市）

高鐵延伸宜蘭計畫」（以下簡稱宜蘭案），五月五日在環評專案小組審議，大家才注意到該案並沒有辦理可行性評估，沒有依政府大型計畫先期作業規定，提報國發會審議。一個號稱四千億元的大建設可以這樣閃避法定程序，真是州官放火！

相對的，是台鐵的「快鐵」計畫突然間被宣告不可行。「快鐵」是林佳龍於交通部長任內裁示高鐵不需辦理可行性評估後，另放的一簇煙火。鐵道局從二○二○年九月到二○二三年五月，三年研究，答案是「不可行」；敢於對長官說「不」，鐵道局真夠勇敢！（只是不了解兩年前就完成的評估，為什麼今天才公告周知？難道是為了凸顯「宜蘭案」的獨一價值嗎？）

要否定「快鐵」，說花了三年分析，卻只拿出空泛的定性說詞，「快鐵」就得鞠躬下台。要「宜蘭案」橫空出世，可以快速生出許多匪夷所思的數字搶攻環評（例如高鐵年收票價廿五億元）。

顯然，計畫是否可行，不在資訊的粗精；不在分析多少時日，而在於政治效應。高鐵是最貴的玩具，長官可以盡顯照顧德意；台鐵再怎麼提速打扮，不被青睞，只能靠邊站。

其實，軌道服務貴在準點，不在快那卅公里時速；尤其東部遊客更在乎的是有沒有座位。台鐵新購車輛才從普悠瑪改成新自強號，怎麼又來扯什麼「快」鐵呢？

因此，「快鐵」或「直鐵」先後被判不可行，個人沒什麼好惋惜；真正該關心的是台鐵，公司化才滿周歲的台鐵，我們要怎麼看待它的未來？

台鐵公司化一年半，乘客數約略回到疫情以前，收入卻不如預期，因為車票收入更集中在短途通勤族。六月廿三日起台鐵公司會有新票價，漲幅不小達廿六．八％。假設台鐵的報酬率僅僅是百分之○．三六％，這樣的方案是會計式調票價，是對行政機關的傳統態度；但新票價方案沒有針對台鐵改成營利公司後，該有的營運空間來設想，沒有人在乎它的運輸角色，沒有打算藉票價方案幫台鐵開拓市場。

台鐵好不容易成為公司了，更不容易准它調票價了；結果卻是財務上只許微利。更令人不解的是，對周歲的公司，主管機關竟然在市場上下重手，把台鐵南北都會區兩端增加高鐵延伸線，等於把台鐵現在最仰賴的通勤客生命線都要斬斷！（宜蘭案後台鐵票收減少二．一億元／年）

台鐵公司首任董事長三月十三日屆齡請退，新公司成立必須步步為營，卻不見各級長官慰留，且離職至今將近兩個月還沒有補缺。當年為了兩大事故，安撫血淚，把安全改革說成與台鐵公司化緊密連結，今天卻任由董事長懸缺？財務上給一口氣？市場上不吝抽梁板？董事長不急補缺？這是曾經風風火火的台鐵公司化大政策嗎？

台鐵公司化 票價 高鐵延伸宜蘭

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