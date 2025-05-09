川普自毀美文化霸權地位

美國總統川普日前宣布將對所有在海外製作的電影課徵百分之百關稅，理由是希望「讓好萊塢專注於美國製電影」，這不僅反映出他一貫的經濟民族主義，更是對當代全球影視產業運作模式的嚴重誤解。

美國影視長年來透過語言優勢、敘事公式、資本操作與娛樂工業的系統化管理，在全球文化市場中建立起壓倒性的主導地位。這種影響力正是典型的「文化帝國主義」，它不靠武力，而是透過文化產品征服觀眾的心靈，讓美式價值、敘事與英雄主義內化於全球觀眾的娛樂習慣中。

從○○七到《不可能的任務》，從漫威英雄宇宙到《阿凡達》，這些全球熱賣的影視作品，其實早已超越「在哪裡製作」的限制，它們在澳洲、紐西蘭、東歐等地拍攝，利用當地稅務減免與低成本製片條件，反而強化了好萊塢的全球競爭力，這是一種「無國界」的產業邏輯，也是文化帝國能持續擴張的關鍵。

川普經常高喊「讓美國再次偉大」，但文化上的偉大從來不是靠關稅與封閉政策實現的。美國之所以在文化上受到世界敬仰，是因為它的影視作品具備跨文化敘事的魅力、技術的精緻與英雄式的想像，這些都是多年來建立的軟實力成果。

但川普顯然太低估美國影視的核心競爭力，以為只要將產業拉回本土製作就能「重建榮耀」，這種短視的經濟保護主義，實則會斷送美國在全球影視市場的影響力。

今日的好萊塢早已不再是單一文化輸出機構，而是一個揉合各國人才、語言、場景與文化符號的「全球影視工廠」。這種開放、包容、多元製作方式，才是讓觀眾願意追隨美國電影的核心動力。

超人、美國隊長、鋼鐵人等角色之所以全球受歡迎，不只是因為他們是「美國英雄」，更是因為他們透過故事展現了普世價值：正義、自由、個人奮鬥、集體團結。這些敘事模式雖說有些單向、簡單、阿Ｑ且「公式化」，卻早已被全球觀眾熟悉並教化。

川普若一意孤行，要求所有影視作品皆回到美國拍攝，不僅會大幅提高製作成本、削弱競爭力，還可能讓原本習慣美國英雄敘事的觀眾，轉向其他更能貼近多元文化經驗的作品。這不僅是產業上的敗筆，更是文化外交上的自斷羽翼。

真正的文化霸權，是讓世界「自願」接受你的價值，而不是用關稅去逼迫產業回頭。也好，川普可能拆的不只是電影產業，而是美國長年建立的文化信任與吸引力，讓其他國家的影視產業也能出頭啊！