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宜蘭「天選高鐵」 利弊說清楚了嗎

聯合報／ 古志誠／國營事業員工、鐵道評論者（新北市）

環境部日前舉行「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議，正反方人馬場外抗議，計畫全長六○．六公里，包含十座隧道、十二座橋梁；最後環委提出十五項意見，補正再審。棄「北宜直鐵」卻「天選高鐵」，當中利弊政府說清楚了嗎？

反方認為，拿廿年前的提速報告，且高鐵延伸宜蘭的產業經濟外溢效益占五十五％，土地增值占廿一％，八成效益與交通本身無關。持正方立場的鐵道局認為，台鐵東、西幹線列車路線重疊於樹林到七堵段，該段每小時單向僅能通行十列次，即使導入EMU3000列車，座位仍供不應求。民眾不解，不公開細部資料，到底誰說的才是真話？

筆者認為正反方意見都很有問題。首先，反方弱點問題在於，每遇颱風首當其衝就是宜蘭東部幹線，台鐵只要鐵軌被土石淹蓋，就導致花蓮往返宜蘭間鐵路交通大亂，有的車次要南下需折返回樹林站，資訊看板常常「開車未定」，這是台鐵旅客的噩夢，也是往返宜花旅客的痛點！台鐵的直鐵路廊方案，是否能保證當颱風大雨襲擊時，「運行阻礙」不會嚴重影響旅客行程？

其次，高鐵問題在於選址都在蛋白郊區，「轉乘噩夢」沒有比較省時，無縫接軌淪為空談，如何說服旅客捨棄台鐵轉搭高鐵？政府財政吃緊，二○二二年本案總預算為一八八○億元，路廊全長約六○．六公里，現在總經費增為三千六百億多億，增加了一倍，鐵道局還只能以「工資上漲」含糊帶過？

至於炒地皮的質疑，不管蓋在哪裡都會有反派人士指摘。高鐵延伸宜蘭的公聽會只有一場，合不合理？「呷緊弄破碗」反而啟人疑竇。

平心而論，最近日本ＪＲ東海鐵道公司為了中央新幹線開通而苦惱，因靜岡縣政府以工程可能影響水資源為由，不批准隧道工程。高鐵建設宛如兒戲，也凸顯政府僅作政治考量，決策先射箭再畫靶，付出的興建經費成本又是全民埋單，尤其環境影響評估顯然不足。

最後為軌道建設「破涕為笑」的，是炒地皮得利的建商？還是苦苦守護宜蘭、不要高鐵巨獸的人們？「天選之鐵」是高鐵還是直鐵？政府都應該要詳細向大眾說清楚。

台鐵 高鐵延伸宜蘭

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