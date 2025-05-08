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噩夢又「萊」 何時能止？

聯合報／ 邱媛／研究生（台北市）
北市稽查豬肉 一周內有三批澳洲進口豬肉被檢出萊克多巴胺，引發民眾疑慮，北市昨啟動專案稽查大賣場、餐廳和學校。圖／北市衛生局提供
北市稽查豬肉 一周內有三批澳洲進口豬肉被檢出萊克多巴胺，引發民眾疑慮，北市昨啟動專案稽查大賣場、餐廳和學校。圖／北市衛生局提供

一○九年底蔡政府宣布將於隔年元旦起，開放含萊克多巴胺美國豬肉進口；當時行政院長蘇貞昌為安撫民心，提出「進口豬肉之全方位管理措施」，包括派員赴美查廠、新增進口貨號、逐批邊境查驗、清楚標示產地，以及嚴格稽查落實追溯。近日，邊境驗出三批含有萊克多巴胺的澳洲冷凍豬腳，雖含量皆在容許範圍內，卻是我國開放萊豬進口以來首次發現萊劑殘留，引發國人強烈反彈。

對此，食藥署署長姜至剛說明，這些合格放行的豬肉都在「科學分析下可接受的風險」，並進一步提到「每日吃，然後一輩子吃，它都不會有超標的一個概念，是可以接受的範圍」，但國人質疑的是，政府信誓旦旦的「五大措施」豈非破功？

尤其當時蘇貞昌宣稱「進口豬肉自海關到廚房逐批查驗」，如今食藥署卻說過往無驗出超標萊劑的紀錄，故採二至十％「一般抽批」查驗即可。姜署長還表示：「合格的同學，你為什麼要盯著他？」但逐批檢驗是蔡政府開放萊豬進口時對國人的承諾，因此邊境檢驗僅採一般抽批就是毀信。

姜署長還強調，依食安法規定，合格貨品就算有殘留萊劑，「只要符合標準就不用公布流向或加強抽驗」，其前後不一的立場卻騙不了國人。一○九年十月七日，姜至剛曾以台大醫學院毒理學研究所教授身分，受邀廣播專訪談美豬與萊克多巴胺。他當時坦言體質敏感、如心律不整患者，應盡量避免接觸萊克多巴胺，並明確表示，即使肉品檢測出萊劑殘量ppb值小於十，除非有完整產銷履歷、註明產地與含有萊劑標示，否則就是欺騙。

食藥署近日公布三批遭驗出含有萊劑的澳洲冷凍豬腳，萊劑含量介於一至三ppb之間，符合姜署長當初說小於十ppb也要做產銷履歷；若以其先前標準，國人應有權知道含萊劑豬腳進入市場後的流向，姜署長如今卻主張不必公布，並呼籲「大家可以安心」，他這幾天所言，是否全都是欺騙國人之語？

農業部在此議題上明顯雙重標準，為何進口自美、加、紐、澳等四國的豬肉皆可允許萊克多巴胺殘留，國內豬農卻被嚴令禁止使用萊劑？農業部宣稱要「確保台灣豬肉競爭力」，並強調本土畜牧產業應與其他進口肉品市場區隔，歸根究柢卻是政府不得不向民眾保證國產豬肉不含萊劑。食藥署如今替萊豬背書，且拒絕建立產地及有無含萊之雙重標示查詢系統，使得國內外「市場區隔」逐漸模糊，並壓迫國產豬農生計。

含萊劑肉品議題不僅是政治，更是關乎國人健康與消費者權益的食安考驗。消基會不斷呼籲必須徹底落實原產地與是否含萊劑的雙重標示系統，保障民眾「知情」與「選擇」權利；推動雙重標示系統，不僅尊重科學，又可平息國人疑慮。但令人費解的是，賴政府至今仍宣稱邊境遭驗出含有萊劑的肉品「皆在安全容許範圍內」，要國人不必驚慌；這是對民眾知情權的嚴重漠視，也再次扼殺食安問題透明化的機會。

消費者不需政府再三的口頭保證，若賴政府真心重視國人健康與台灣貿易尊嚴，就該勇於面對質疑，推動更完善的標示與檢驗制度，還給消費者安心自主選擇的權利，終結這場讓人心驚的食安風暴。

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