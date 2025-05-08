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全力拒斥師法納粹的執政者

聯合報／ 曾士宇／大學教師（新竹市）

一個民主安定的社會，需要有良好的法治，也就是法律與執法合乎公義，人人均有守法的義務。

有言道：「惡法亦法」，法律雖然不為人所喜，但在不損害人權尊嚴下，仍應遵守以維持社會秩序。但如執政者挾國會多數，通過獨厚執政者的法律，同時多方曲解現行法律，檢調聽令行事，或搶先爭功，選擇性辦案，各級法院高度不公，大法官成御林軍下，就很難期待人人守法，是執政者「當家鬧事」的後果。

賴清德以「雙少數」執政，卻以國安之名提出「賴十七條」，將對岸界定為「境外敵對勢力」，因而幾乎所有兩岸交流活動都成為禁區。賴政府以一黨之私，用激進的手法，讓兩岸關係陷入惡意螺旋，是「始作俑者」，卻反而將希望與對岸友善交流的民眾打為「中共同路人」、「在地協力者」，極盡威脅恫嚇之能事。

由於自認有解釋法條之權，陸委會副主委梁文傑甚至以「陸方可能據此發展出新的變化來逃避」為由，不願列明哪些情況屬於與對岸的「合作行為」，極為荒唐。

賴政府執政將滿周年，卻交不出任何像樣政績，在內外險峻情勢交迫下，全力搞大罷免，意圖翻盤國會少數局面，本已脫離民主常軌，又在成案連署上大作文章；各地檢調罔顧當年韓國瑜遭到罷免時，檢察官曾以「罷免團體沒有方式、也沒有能力查核連署人的資格」為由，最終對「死人連署」不起訴前例，大辦嚴辦。

調查局長陳白立在答覆立委質詢時，承認為查辦罷免案，的確曾召集各調查處站召開視訊會議討論，目的是為提醒所屬保持行政中立。結果卻是在各地檢調「辦藍不辦綠」，包括國民黨北市黨主委黃呂錦茹等，僅被控涉及罷免連署文件偽造即遭羈押禁見，以重手處理，違反比例原則，旨在製造寒蟬效應。弄得在野黨必須要上街抗議，但檢調不僅繼續蠻幹，且變本加厲，導致公信力蕩然。

尤有甚者，在黃呂錦茹被羈押禁見原被「無保請回」抗告案中，高院竟稱偽造連署「動搖民主基石」等，認為有羈押黃呂之必要性，將輕罪拔高為叛亂組織犯罪，發回更審而遭羈押。讓人想起柯文哲被「押人取供」已數月，當初也有類似情節，令人為司法悲。

近日，民進黨秘書長林右昌公開指控國民黨涉犯「組織犯罪」、中選會主委李進勇也說藍委重提其舊案，無助掩飾國民黨「組織性犯罪」。賴政府一意孤行，讓人想起希特勒初執政時，納粹黨在國會並未過半，他首先炮製國會縱火案，宣布其他政黨為非法組織，逐步清除國內反對力量，掌握宣傳機器，讓德國成為專制國家，最後觸發歐戰，演變成二次世界大戰的悲劇。

賴政府的手法與納粹異曲同工，大罷免宣傳主軸就是汙衊藍委「舔共」，府、院、黨策動司法鷹犬及收編的媒體、側翼、網軍，鋪天蓋地全力打壓，意圖藉以重掌國會多數。以賴清德的凶殘個性，一旦讓民進黨再一次「沒有通不過的人事與法案」，可想見台灣徹底納粹化的恐怖景象。台灣民眾必須覺醒，全力拒斥，才不會被執政的這批偏激分子所荼害，一起受罪。

國民黨 法律 罷免

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