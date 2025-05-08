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賴應導正視聽、還原史實

聯合報／ 戴世瑛／律師（台北市）

路透報導，賴清德總統將針對歐戰結束八十周年發表觀點，強調侵略行為必須挫敗，呼籲民主陣營共抗俄羅斯與對岸、北韓、伊朗。此舉引發外界對其動機，與即將到來的抗戰勝利紀念日是否比照辦理的質疑。

有人猜測賴總統係藉機以所謂「侵略必敗」，拉攏盟友、警示對岸、挑戰大陸的二戰話語權。然而俄烏之戰勝負迄難論定，且以我國際地位與外交實力，又是對發生遠在萬里之遙的歐戰發言，能獲多少迴響令人懷疑。

對照今年賴總統主持二二八紀念儀式致詞，當時他既歌頌當年台灣社會夜不閉戶、譴責國軍軍紀敗壞，並指控蔣介石犯下滔天大罪。姑且不論其認知的正確性業已凸顯「親日遠中」的主觀心態，更不免擔心：此際賴總統突選擇針對歐戰表態，是否別有繞開日本侵華歷史、逃避紀念對日抗戰勝利的意圖？

為紀念「反法西斯戰爭勝利八十周年」，無論是俄羅斯紅場大閱兵或預期中共舉辦相類的活動，都有透過隆重儀典，向國際社會傳遞對世界及區域局勢，包括兩岸關係看法的政治意涵。同理，國家領導人與其捨近求遠、趁紀念歐戰之機對中俄「潑冷水」，不如跳脫偏狹意識形態，以太平洋戰爭當事人之姿，於八月十五日終戰日在台盛大舉行紀念抗戰勝利八十周年，或能藉力使力，在國安、外交、兩岸等層面取得如下成果：

一、導正視聽、還原史實：昨天中共國家主席習近平赴俄羅斯國是訪問、並將出席俄羅斯為紀念蘇聯衛國戰爭勝利八十周年慶典，他在「俄羅斯報」上發表文章，雖提及「要堅持正確二戰史觀」，卻稱係「在中國共產黨倡導並建立的抗日民族統一戰線旗幟下」，打敗日本軍國主義者。

中華民國統治大陸時期，國軍在蔣介石領導下牽制百萬日軍於中國戰場，最終取得勝利，是二戰史重要篇章。況因對日抗戰獲勝，台灣隨之光復，才有我等今日在台享有民主憲政事實。面對兩岸史觀差距與「抗戰由誰領導」長期遭曲解、國際學術輿論多以歐戰為中心，忽視中華民國貢獻，甚將日本由加害者扭曲成受害者的偏差論述，倘仍沉默冷對，不獨縱容「青史成灰」、有失國格，也難告慰大戰期間因抵抗犧牲的軍民同胞。

二、彰顯主權、反制「三戰」：藉由宣傳紀念抗戰，確立我國的抗戰主導地位，不僅可提醒世人正視承認中華民國存在的現狀、對抗中共發動否定我主權的輿論戰、法律戰，同時也可強化愛國教育、鼓舞士氣、提升國人光榮感、忠誠度與向心力，有利防禦對岸心理戰的滲透。

三、促進國際交流、開啟兩岸對話：習近平與普亭互邀閱兵，用意無非援引所謂「世界反西斯戰爭」盟友背景，釋放中俄戰略夥伴關係訊息。又查二○二三年間習也曾回信飛虎隊老兵，表達改善中美關係意向。故一方面我方不妨考慮利用紀念抗戰，拉近強化與昔日同盟如美、英、澳等國外交關係；另一方面，兩岸民間與官方若能在習過去主張彼此「共用史料」、「同寫史書」、「共寫抗戰史」的基礎上，以抗戰回憶作為公約數，互拋橄欖枝，或未嘗不能成為一扇化解歧見、開啟雙邊對話的窗口。

面對今年北京當局擴大紀念抗戰勝利活動，國防部長顧立雄與僑委會委員長徐佳青早先已嗆聲「中華人民共和國沒辦法打一場還沒出生的戰爭」。爰上，建議賴政府，值此緬懷抗戰史的重要時刻，應好好想想如何站穩維護國家立場，發揮影響力。

俄羅斯 戰爭 抗戰

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