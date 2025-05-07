官場當商場 郭智輝自取其辱

經濟部長郭智輝被媒體爆出招待AIT處長谷立言及部內官員，到其創辦的崇越旗下餐廳用餐並贈送伴手禮，估計花費廿二萬元。東窗事發後經濟部回應稱，餐敘費用皆由郭智輝個人負擔，並未用公務預算。此種官話或許可以騙騙單純國人，實際上卻禁不起檢驗。

首先，就以谷立言的身分而論，其身為美國官員，也明知郭智輝是我國政務官，政府部長用自費宴請對台灣影響力甚大的外國使節，就算是私下互動也該向上報告，而且駐外使節白吃白喝又收取禮物，並不妥當。今日郭智輝如此公私不分，外界亦不知所談何事，以政務官身分而論是自取其辱，腦子還停留在商人模式去運用到公務。賴清德滿口嚷嚷要建立最高道德標準，現在經濟部從所屬事業到部長本人都「酒肉臭」又樂在其中，那是否乾脆大開方便之門，公僕可以喝花酒算了？

還有在政院部會服務的公僕，有多少人會享受到部長的高檔宴請？政務官來來去去，今日受到郭智輝宴請的官員，難道以後不會吃人嘴軟，然後在公務上給予方便？官場當然會有長官宴請同仁，因為許多公務雜事都是靠他們在維持運作，但不會是在自家，而是在一般餐廳，不然就是用特支費購禮犒賞。今日郭智輝財大氣粗，被抓包後還不知錯又自認合理，認為自掏腰包就對得起長官和不辱紀律，也怪不得他會說出「看不下去可以離開」等慣老闆囂張話語。

明顯的，郭智輝就是用傳統商場運作方式，以為檯面下行為可解決公務困擾，反而造成政府內部和外交爭議。不過，這也是國人的悲哀，因為不論是中央地方官員與民代，又或者是公部門得標廠商和業主互動，搞關係、套交情、擺攤宴請官員、施小惠送小禮，仍是不停歇的腐化進行式，現在從郭智輝的作為，更見到從魚頭爛到魚尾的現實。