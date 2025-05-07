賴總統謊話連篇 怎讓人信賴

針對新台幣連日強升，賴清德總統五日透過影片發表談話，表示外匯市場受預期心理影響匯率，並稱台美關稅談判並未觸及匯率議題。他還指出，這段時間有很多不實訊息，政治人物鎖定匯率議題進行炒作，造成市場誤導與非理性的預期心理。然而，行政院長卓榮泰面對民眾黨立委黃國昌質詢未來是否會把匯率議題納入談判範疇時卻表示，政府會確保國家利益，但未來何時會談到什麼事情，目前不敢輕易斷言。

賴總統親上火線說明匯率飆升原因，並呼籲台灣社會理性團結，別散播謠言，看似是要安撫市場及民心，但問題是台灣人民對賴政府還有信心嗎？賴總統過往做過諸多承諾，有多少兌現了？賴總統執政後向國人的說明，又有多少是實話？

賴總統曾說，如果他當總統，「兩岸發生戰爭的機率是最低的」；當選總統時承諾「維持台海和平是我最重要的使命」；到了就職時提出維持現狀，訴求兩岸一起追求和平共榮，還要開放觀光及陸生。然而賴總統執政近一年，台海局勢兵凶戰危，中共軍演日益頻繁，並持續壓縮我方的安全空間。賴政府不僅沒應對之策，就連陸客來台觀光也遙遙無期。近日連美國外交專家都撰文，呼籲川普總統應仿效小布希時期做法，敦促台北克制以維持台海穩定，避免美國被捲入戰爭。可見賴總統兩岸政策已完全跳票。

面對川普的霸權行徑，透過高關稅逼迫台積電擴大對美國的投資，將最先進的半導體製程遷至美國，賴總統竟然告訴國人這是「台灣的驕傲」，還欺騙國人沒有來自美國的壓力。面對川普的關稅訛詐，賴總統的對策竟是對美零關稅並擴大投資，還要加大採購美國軍備、農產品、美豬美牛等。如今澳洲的萊豬首次進口台灣，食藥署既不提高邊境抽驗比例，還以保護原則為由不公布業者和產地流向，只會讓民眾質疑是為後續美國萊豬輸台鋪路。賴政府一連串跪美的行徑，早已讓國人對政府失去信心，既然賴政府不斷讓渡核心利益討川普歡心，作為調整美台貿易逆差重要手段的匯率，自然可能成為台灣獻給美國的另一張好牌。賴政府不檢討自身原因導致台幣匯率飆升，反而甩鍋給在野黨，在野黨監督政府施政提出建言，竟被說成炒作不實訊息誤導市場。賴政府謊話和空話連篇，要國人如何信賴？

台灣面對川普霸權步步緊逼，處於弱勢一方全民皆知，在此困難時刻更需要朝野乃至全民團結，共同應對挑戰。然而賴政府一味討好美國，對於台灣外貿面臨的衝擊，以及老百姓的生計、食安等問題，賴政府可以一退再退；對內卻持續推動大罷免分化台灣，在野黨監督政府與美國談判提出的各項建言與批評，還要搞政治鬥爭抹黑在野黨。這樣無法令人信賴的政府，就只能靠人民覺醒，自己國家自己救！