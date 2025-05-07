台幣不理性暴升 要解方而非空話

史詩級台幣狂升的現象，各方有不同的解讀，唯賴清德總統的說法未能說服大眾。突然加速升值的背後當有其論述及邏輯。

這顯然跟川普的關稅戰有關，而且隨關稅而來的是匯率，這樣的組合殺傷力才夠強大。全球經貿與金融的暴動，是從川普的「解放日」開始的，從那天起股債匯劇烈的波動「三殺」，這些美元資產的代表已不再安全，也破壞了信心機制，所以全球同步上映了「資本大逃亡」的大戲。

大戲的主角就是「美元貶值」。台幣成為「亞洲最強貨幣」暴漲身價的背後，是這個趨勢及集體行動的彰顯。而美元的貶值有其深層原因，試舉其痼疾論述。

首先，美元的特殊霸權地位，承平時讓美元兌換世界主要貨幣維持長期的高溢價，造成美國競爭力愈趨低落。一旦出現不確定性或經濟危機，會有兩成五到三成的跌幅。

其次，美國不斷膨脹的債務始終無法改善，這在其他國家恐早因「高度肥胖症」而影響財政的健康，但美國的例外來自於特殊的美元地位，以及在全球與美國做生意拿到美元再轉換成美債，風險也因此分散。但這會像病毒一樣傳染，尤其當美國身陷經濟危機的免疫力下降時。

還有，全球資本加速撤離美國中。美國吸引外資的魅力超絕，外資到去年底擁抱六十二兆億美元的驚人數字。但當美元資產失去吸引力時外資會大撤退，熱錢四處逃竄到更安全、或具有增值潛力的地方。

面對川普的對等關稅，各國在美國大部位的資金大撤退，美元資產或美元價格便被放空，轉為貶值的空頭現象。

貨幣戰爭是另一隻驅動美元貶值的大推手。美元貶值可促成各國拋售美元或美債儲備，也因美元貶值讓美國的負債大幅縮減，對美國的財政重擔來講是件好事，也達到促進出口成長的目的。

美國印鈔票有其特權，全球貿易大部分利用美元定價及付款，還有財政收支不平衡時，只要印鈔票並發行債券，各國央行或投資人便會收購。印鈔票用來刺激經濟成長及購買全世界的商品，對美國是利多，只不過危機發生時，擁有這些資產的人也會受波及，這就是美國獨特的經濟發展模式，透過債務追求經濟成長，但也會把危機散播。

現在就是美元貶值傳染病高度傳播的高峰，台灣面對「解放日」引爆出美元的結構性風險，促使台幣陷入升值風暴。

面對台幣不理性的暴衝，這次央行和過往態度截然不同，反而是放手，這應有其說不出的考量。央行的策略性目的有二：一是「買保險」，規避被美國列為匯率操縱國的報復，另一是「送大禮」，為關稅談判順利打先鋒。

川普早就警告中日不能以本幣貶值來對抗對等關稅。更何況，美日就關稅談判的內容上，確實有日圓升值這份清單，台美談判的沙盤推演，理論上不會忽略川普的提醒和意圖。

台灣對外出口貢獻GDP約在六成五到七成，關稅和匯率對貿易及企業盈利尤其關鍵，這兩大殺手鐧可說正中台灣要害。面對美國高關稅和台幣強升值聯合轟炸，將嚴重侵蝕台灣的經濟成長和產業。

如今，面對關稅戰和貨幣戰兵臨城下的激攻，應正視危機根本提出實際可解決問題的對策及行動。至於政治說服的文本，那就不用了。