科技‧人文聯合講座／永續治理走入轉折路口

二○二五年初，全球永續發展進程似乎遭遇雙重衝擊：一邊是美國川普總統第二任期的反氣候與反多元政策急轉彎，另一邊則是歐盟推出的「簡化綜合法案」（Omnibus Proposal），看似在永續法規上按下減速鍵。讓人悲觀地認為，這代表永續典範將從此逆轉，然而實情或許更複雜。

川普在重返白宮的百日內簽署了一三九項行政命令，範圍涵蓋氣候、能源、DEI（多元、公平與包容）等，試圖全面拆除拜登任期內奠定的ESG政策架構。然而這波「行政令治國」迅速引發超過二二○起聯邦訴訟，部分反ESG政策已遭法官阻止，凸顯出美國憲政體系的司法制衡仍發揮作用。

更重要的是，州政府已成為永續進展的主力；從加州的氣候揭露法案，到紐約的企業責任法規，州層級正填補聯邦政策的真空。此外，儘管ESG基金短期遭遇資金撤離，根據摩根士丹利二○二四年調查，八成四的美國散戶仍對永續投資抱有興趣，年輕世代尤為積極。這些訊號顯示，川普2.0雖然掀起對ESG的政治逆風，但無法全面撼動市場與社會對永續價值的認同。

二○二五年二月，歐盟執委會提出Omnibus提案，針對CSRD（企業永續報告指令）、CS3D（企業盡職調查）、CBAM（碳邊境調整機制）等進行修正。提案包括放寬適用範圍、延後報告時程、降低供應鏈追蹤要求等，目的是減輕中小企業負擔、提升制度落實率等。

這是否為歐盟對反ESG壓力的妥協？答案未必如此簡單。與其說是後退，不如視為一次治理策略的調整─回應制度過於繁瑣、合規成本過高的結構性問題，尋求「永續落地」的最佳化解法。換言之，歐盟正試圖從法規密度的迷霧中，釐清什麼是真正能驅動改變的規範。

事實上，無論美國或歐盟，皆已無可避免地面對永續治理的結構性變遷。傳統依賴靜態報告、年度揭露的模式，無法因應氣候風險擴散、供應鏈衝擊與市場期望之快速演化。當前的挑戰是：如何建構一個動態、資料驅動，且具自我調適能力的制度框架。

這正是CSRD邁向「雙重重大性」與即時性揭露的根本動機─要求企業不僅說明永續風險對企業的影響，也必須揭露企業如何影響環境與社會，這是一場規範邏輯的深刻轉變。

永續典範的另一層轉型，來自數位科技的全面嵌入。AI、物聯網、區塊鏈、監理科技等，正重新定義「合規」與「監理」的操作模式。從即時監測碳排放、建立風險熱點圖譜，到保障供應鏈資料的可信性，這些科技讓「數據即規範」從概念變成機制。

然而，科技的滲透也帶來新的風險─資料互通性、標準碎片化、AI黑箱爭議與資料主權之間的矛盾，使得制度信任面臨新挑戰。因此，下一階段的永續治理不僅需要「規則制定者」，更需要「資料基礎建設的建築師」。面對橫跨環境、金融、科技、產業與法制邊界的永續挑戰，我們需要一套新的治理架構。

從川普的行政對抗到歐盟的制度簡化，全球永續典範正處於轉折的十字路口。這不只是價值的爭奪戰，更是治理模式的選擇題。唯有擁抱數據驅動、跨域整合與制度韌性的邏輯，我們才能真正走出「反ESG」與「繁瑣ESG」的困境，迎向一個務實、可信與有效的永續治理新時代。

（作者為中國文化大學法律系教授兼永續創新學院院長）