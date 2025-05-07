不跪、不退、不貴 陸對美展現戰略縱深

美國總統川普日前表示，由於大陸近期經濟遭遇困境「已經快要崩潰」，因此會在某個時間點降低對大陸商品的關稅。與此同時，雖然大陸外交部日前發布影片重申立場，但大陸商務部首次鬆口，正就美中談判進行評估；種種跡象顯示，美中似乎已在尋求對話的可能。

然而，白宮副幕僚長米勒又表示，川普關稅政策主要是為了解決大陸竊取智慧財產權、非法傾銷與政府補貼、匯率操縱及對美巨額貿易赤字等四大問題；因此亦有論者認為，美中貿易戰將持續升溫。

由於川普的多變，因此美中貿易戰的發展可謂撲朔迷離；但若從大陸的立場分析，或許能更準確預測美中對抗的趨勢。大陸當局一再強調，面對加大的外部衝擊，要強化「底線思維」；所謂的底線思維，即是作最壞的打算、最好的準備、努力爭取最好的結果。

「作最壞的打算」具體來說，就是戰略上想定中美經貿完全脫鉤。二○二四年大陸出口總額占GDP約十八％，其中對美直接出口占出口總額約十五％，約GDP的二點七％；即使加上轉口貿易、對美出口全部歸零，對GDP的影響大約僅約三％左右。也就是說，從經濟帳來看，由於美國市場重要性相對下降，陸方可以很有底氣的向美國說「中國不跪」。

至於「作最好的準備」就是以維護WTO為號召，建構一個「去美化」的全球市場。隨著「抗川」力量的全球崛起，大陸趁勢搶占輿論高地，並透過區域經濟整合來深化與東協、中東、非洲等新興市場的合作。值得關注的是，大陸將如何加強「南南合作」？中日韓FTA將如何推進？更重要的是，停滯已久的中歐FTA是否會在中歐建交五十周年的今年有所突破？亦即，從政治帳來看，大陸認為這是一個難得的戰略機遇，因此面對美方的極限施壓，強調「中國不退」。

而「努力爭取最好的結果」對陸方來說，仍是不放棄和美國達成協議。陸方認為，大陸製造業產值、增加值都已是全球第一，遠超過排名第二、第三的美日總和；也就是說，短期內製造業不可能通通回流美國，大陸強大的製造能力及產品的性價比，使得美國很難完全不從大陸進口商品。基於產業發展的現實，陸方認為「中國不貴」將是大陸面對貿易戰的底氣與籌碼。

簡言之，在「不跪」、「不退」、「不貴」的底線思維下，大陸劃出對美鬥爭的戰略縱深。陸方認為，川普企圖想要重構全球貿易體系的政策充滿矛盾，不具可持續性；且從川普一貫的利己主義原則來看，透過形式堅持但實質妥協，鋪墊與大陸的協議之路，是符合川普利益的最佳選擇。

另一方面，考量到貿易戰仍將對大陸經濟造成衝擊，大陸並不會完全放棄與美合作的可能。

可以預期美中貿易紛爭仍將跌宕起伏，但在各有需求的情況下，美中最快仍可能於今年十一月Ｇ20峰會前達成初步協議，甚至不排除簽署第二階段貿易協議，以替美中領導人會面創造條件。然而在美中開始進入談判時，如何避免成為被交易的菜單，將是台灣必須面對的下一個挑戰。