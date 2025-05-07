對內大罷免 對美大奉獻

面對川普的關稅大戰，日本穩紮穩打，不隨之起舞，可以有更大的談判空間對抗美國，主因就是日本首相石破茂以「國難」來看待，以戰戰兢兢的態度來處理。此外，新加坡總理黃循財第一時間就向國民喊話：「全球化和自由貿易的時代已經結束，我們正進入一個更不可預測、更具保護主義，也更危險的時代。」

同樣也是「嚴陣以待」，相對地，賴政府卻是在經過卅二％的震驚後，只知下跪、一切聽川普的態度來處理，和北京的「不退不跪」更是截然不同。然而，讓人最不解的在於，值此全球經貿如此嚴峻與危機重重的動盪時期，賴政府對內竟然繼續「熱烈地推展大罷免」，且毫無顧忌地熱炒仇恨動員， 撕裂全國也在所不惜。

不曉得賴政府有沒有注意到日本在與美國第二輪談判時，立場不但沒退縮，反而向美抗議對日加重汽車關稅，爭取第三輪談判，日本顯然採取邊談邊拖，放出運用拋售美債來增加談判籌碼；至於黃循財能壓倒性贏得星國大選，關鍵是他向朝野承諾將「引領新加坡度過風暴」，特別是川普引爆全球關稅大戰帶來的經貿劇變危機，讓選民感覺到安全可靠。

石破茂與黃循財都意識到這場由川普掀起的關稅大風暴，絕不能等閒視之；他們都步步為營，絲毫不敢大意。反觀賴政府卻只知「加碼」與「補貼」，對內對川普都是如此，完全沒有意識到問題的嚴重性及對國家生存發展的重大衝擊，根本沒有化解危機的策略與因應措施。

值得注意的是，在川普宣布關稅大戰後，全球股市隨即劇烈震盪，台股也無法倖免。而當股市劇烈震盪時，賴政府趕緊應變，好不容易最近股市慢慢再站回兩萬點，卻沒有想到台幣匯市連日遽升。面對藍委質詢，卓揆完全狀況外，還說央行會有報告給他，再討論因應措施；未料本周一開盤台幣即快步攀升，如核彈劇爆。中小企業既以外銷為重點，首當其衝人人叫苦。中小企業面對成本劇升與台幣狂升的雙重壓力夾擊，請問卓揆如何幫忙紓困與尋找出路？

除中小企業外，夀險業同樣地動山搖，央行總裁出來說明有用嗎？楊總裁指出新台幣升值是因為「預期心理」，導致近兩日波動擴大，「美國也未要求新台幣升值」。說得雲淡風輕，好像明天過後，台幣匯率就會自動回到原點。

這波台幣狂升的壓力還是來自美國，川普雖未喊要台幣升值，但若在談判中把央行「操控匯率」做為「貿易障礙」談判的重點，賴政府如何應變？賴以為只要順從川普所有要求就可安度危機，問題是我們已送上台積電，如今股、匯市還有債市全任美「宰割」，毫無還手餘地；處於高關稅、台幣飆升與美債變長期債券的情勢下，屆時台灣的資產都成了川普戰利品，經貿如何發展？

卓揆根本不懂國際財經局勢如何運作與變化，賴政府根本沒有處理危機的能手，更無經貿談判的高手。面對經貿危機步步進逼，還在用紓困的救命錢來「補貼台電」，並以此來製造「藍白不通過預算」的大罷免柴火，卻不知危機已迫在眉睫。別到了大罷免還沒投票，台灣卻已成了川普關稅大戰的第一波犧牲品。