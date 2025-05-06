台幣升值 品牌突圍的策略

近期台幣匯率持續走強，引發各界對出口產業的關注，來台觀光客的消費力也可能下降。近年日元貶值幅度劇烈，日客來台實際購買力減弱，反而吸引更多台灣旅客前往日本。

然而，匯率波動影響的不僅是外貿企業，對以內需為主的餐飲產業也產生了連鎖效應。無論是進口食材成本、海外布局獲利，或是外資餐飲品牌在台策略，台幣匯率的波動，是品牌經營者必須審慎掌握的變數。

對本土餐飲業者來說，台幣升值降低了進口成本，對高度仰賴進口食材的餐飲業者而言，美國農產品成本下降幅度可能達百分之三至五以上。連鎖咖啡品牌將能以更合理的價格採購精品豆；牛排、壽司等精緻料理品牌也能優化毛利結構。不過這份「紅利」卻未必能直接轉化為利潤，原因在於餐飲業者仍需面對其他結構性壓力，例如人事成本持續攀升、租金與物流費用居高不下，以及品牌營運與行銷成本上升等等。

儘管進口成本降低，但消費者並未因台幣升值而直接提高消費力；本土餐飲業者若想善用台幣升值的優勢，應優先將額外獲得的收益化為資源，投入提升營運效率、整合供應鏈與提升價值。例如利用升值帶動的毛利空間，推出附加價值高的新品或套餐組合。

台灣近年有不少餐飲品牌積極海外拓點，在中國大陸、東南亞、美國市場建立據點。這些品牌的海外營收成長，過去支撐著母公司的整體獲利；新台幣升值對此類企業而言，卻可能造成衝擊。海外收入在換回新台幣後，將出現「報表上的縮水」，進而影響投資人預期與市場信心，並且在海外支出以當地貨幣計價下，加重了營運壓力。

這時企業品牌可考慮，運用匯率避險工具降低帳面損失風險，並且拓展非單一貨幣區的市場，例如東協國家、加拿大、澳洲等，避免重壓美元區域。同時提升美國當地營收占比，透過本地採購、本地人力、本地行銷等模式，減少對母公司資金的依賴，實現財務與營運雙自主。品牌總部也可以採「授權模式」進軍海外，以減輕直接營運成本與匯率風險，並以品牌收費、技術輸出來維持收入，這也是台幣升值下的長期策略選擇。

至於對來台灣發展的國際品牌來說，台幣升值理應是利多。例如高度仰賴進口原料或設備的品牌，在採購成本下降之下，其在台營運利潤可望上升。不過對品牌母公司而言，則會出現帳面反向的壓力。台灣市場雖營收穩定，但換算成母國貨幣後將導致利潤減少，使得總部投資動能轉弱。亞太市場競爭激烈，台灣若失去「高報酬率」地位，未來新展店的資源可能轉至印尼、越南、馬來西亞等「幣值疲弱」市場。

面對台幣升值所引發的連鎖效應，政府政策可從產業發展視角提供更精準的支援，像是推動中小餐飲業財務健檢與避險教育、強化發展至海外品牌的在地供應鏈強度，以及數位轉型與品牌升級補助。

這場匯率變局對餐飲產業而言，不僅是一場成本結構的變化，或許是打造國際競爭力的兩面刃。當市場變化多端時，品牌更需要從品牌全球化、財務風險管理、在地化策略與價值溝通等多面向，建構長期體質。