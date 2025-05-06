挑釁惹戰 何止青年上戰場？

美國「外交政策」網站，刊登華府智庫卡內基國際和平基金會兩位研究員專文〈川普應遏止台灣〉，指賴清德就任後不斷強調台灣主權獨立，一步步增加北京動武風險；提醒美國總統川普應要求台北自制，以維持台海穩定，避免美國被波及和捲入戰爭。

此事引發美國智庫擔心，台灣民眾因切身關係更須留意。烏克蘭遭戰火蹂躪、領土喪失、百姓流離失所，無數人死於戰火。這是前車之鑑，血淋淋的上演！民進黨政府不斷挑釁北京，兩岸敵意螺旋上升，動武風險累加可想而知。一旦海峽起戰火，屆時後備軍人和青年都要上戰場。台灣海峽是國際貿易重要通道，美國可能被捲入戰爭，其他國家乃至全球也會受影響。

「讓川普要求台北自制」，未必能如願。川普行事離譜，明明是俄羅斯入侵烏克蘭，川普睜眼說瞎話，竟怪罪烏克蘭，說澤倫斯基挑起戰火。俄烏戰爭發展到今天，川普做法是捨棄烏克蘭；台海若生戰事，考量戰爭態勢和美國利益，川普會持續站在台灣這邊？

賴清德把中國大陸列為「境外敵對勢力」並提出「賴十七條」，引發北京不滿，多次對台進行模擬封鎖與攻擊的大規模軍演。美國政府譴責中國軍演，卻沒對賴清德的做法表示意見─搞大罷免、司法人員當打手、整肅在野黨，讓社會寒蟬，為台獨排除阻力。

華府智庫擔憂，美國捲入災難性的戰爭（台海戰火）；我們首當其衝、身受其害，恐遭受毀滅性的戰爭。如今內憂外患，關稅戰、大罷免、台海風險，自己的國家自己救，靠川普不如靠自己。誰來當頭棒喝賴清德？全民都該發聲，為自己、為後代留下活路。