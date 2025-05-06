快訊

美眾院通過「台北法案」修正案 強化反制2758號決議

世界數位媒體大賽 聯合報系AI營收策略奪全球金獎

梅雨季首波鋒面下午到 吳德榮：未來1周2天暴雨2天熱 防劇烈天氣

聽新聞
0:00 / 0:00

草螟弄雞公 賴政府豈可不慎

聯合報／ 楊黃／退休媒體工作者（台北市）

美國外交專家撰文，認為賴清德的言論，會增加台灣和中國大陸戰爭的風險，所以要「川普約束台灣」；這位專家所擔憂的事情，這一期的《經濟學人》已給了答案：「美國失去嚇阻力，恐怕放棄台灣」。川普現在無心也無力關切台海問題，更不會對兩岸有任何舉措。

川普現在的重心在關稅戰談判及聯準會降息，所以對於台海現勢無意介入；以他國際現實主義的價值觀，任何行動如果對美國沒有划算的利益，不會貿然而動，台灣或許根本不在他眼中。

賴清德就任總統一年來，雖然沒有明目張膽宣布台獨，但言行都往台獨的方向靠近，「賴十七條」更將中國大陸定位為「境外敵對勢力」；這一年來，不斷激怒中國大陸，話語充滿挑釁，觸探中國大陸的底線。既不顧念還有幾十萬的台商在中國大陸，也不顧惜台灣一年賺中國大陸七百億美元的貿易順差。

蘇貞昌在民進黨主席任內訪問新加坡，李光耀對他說：「全世界每個國家都怕中國大陸，只有民進黨不怕，常常用言語刺激中國大陸」；二十多年過去，民進黨不改本色，反而變本加厲的挑釁中國大陸。中國大陸國力日強，對兩岸統一的宣誓從來沒有放鬆，兩岸這樣對峙，未來會如何？

俗諺說「草螟弄雞公，雞公匹噗跳」─小蚱蜢戲耍大公雞，大公雞氣得哇哇叫。激怒中國大陸是賴政府的兩岸策略，使兩岸形勢愈趨嚴峻。俗諺下一句是「草螟死翹翹」─大公雞把小蚱蜢吃了！台灣豈可不慎？賴清德要有政治智慧，帶領台灣不會走到這一步。

兩岸關係 台海 川普 美國 賴清德

延伸閱讀

賴清德接見日本眾議員：台日應強化合作 應對北京灰色行動

賴清德親上火線回應新台幣暴升！網反應超爆炸：史上最爛總統比馬英九還空

影／台幣升值衝擊經濟 賴清德喊「要對台灣有信心」

影／將改組「戰鬥內閣」？林沛祥：若為大罷免改組還是無能

相關新聞

台幣升值 品牌突圍的策略

近期台幣匯率持續走強，引發各界對出口產業的關注，來台觀光客的消費力也可能下降。近年日元貶值幅度劇烈，日客來台實際購買力減...

兩岸政策躁進 恐四大皆空

台海兩岸最近的緊張程度陡然升高，就連美國印太司令帕帕羅都一再示警。但若究其成因，絕大部分無疑是賴清德政府的先天傾向，並與...

科技‧人文聯合講座／開機騰雲駕霧 關機安步當車

上課途中與久違的故友相逢。

挑釁惹戰 何止青年上戰場？

美國「外交政策」網站，刊登華府智庫卡內基國際和平基金會兩位研究員專文〈川普應遏止台灣〉，指賴清德就任後不斷強調台灣主權獨...

草螟弄雞公 賴政府豈可不慎

美國外交專家撰文，認為賴清德的言論，會增加台灣和中國大陸戰爭的風險，所以要「川普約束台灣」；這位專家所擔憂的事情，這一期...

全球南方崛起 台灣應找到定位

「脫中入北」近來成為台灣對外戰略政治熱門口號，聲勢浩大，卻與經濟現實脫節。因為這四字聽來正確，說來振奮，卻難為中小企業帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。