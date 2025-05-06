草螟弄雞公 賴政府豈可不慎

美國外交專家撰文，認為賴清德的言論，會增加台灣和中國大陸戰爭的風險，所以要「川普約束台灣」；這位專家所擔憂的事情，這一期的《經濟學人》已給了答案：「美國失去嚇阻力，恐怕放棄台灣」。川普現在無心也無力關切台海問題，更不會對兩岸有任何舉措。

川普現在的重心在關稅戰談判及聯準會降息，所以對於台海現勢無意介入；以他國際現實主義的價值觀，任何行動如果對美國沒有划算的利益，不會貿然而動，台灣或許根本不在他眼中。

賴清德就任總統一年來，雖然沒有明目張膽宣布台獨，但言行都往台獨的方向靠近，「賴十七條」更將中國大陸定位為「境外敵對勢力」；這一年來，不斷激怒中國大陸，話語充滿挑釁，觸探中國大陸的底線。既不顧念還有幾十萬的台商在中國大陸，也不顧惜台灣一年賺中國大陸七百億美元的貿易順差。

蘇貞昌在民進黨主席任內訪問新加坡，李光耀對他說：「全世界每個國家都怕中國大陸，只有民進黨不怕，常常用言語刺激中國大陸」；二十多年過去，民進黨不改本色，反而變本加厲的挑釁中國大陸。中國大陸國力日強，對兩岸統一的宣誓從來沒有放鬆，兩岸這樣對峙，未來會如何？

俗諺說「草螟弄雞公，雞公匹噗跳」─小蚱蜢戲耍大公雞，大公雞氣得哇哇叫。激怒中國大陸是賴政府的兩岸策略，使兩岸形勢愈趨嚴峻。俗諺下一句是「草螟死翹翹」─大公雞把小蚱蜢吃了！台灣豈可不慎？賴清德要有政治智慧，帶領台灣不會走到這一步。