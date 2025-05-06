科技‧人文聯合講座／開機騰雲駕霧 關機安步當車

上課途中與久違的故友相逢。

友人：「好久不見，我很開心遇見你！」

筆者：「Me too!」

友人：「周末天氣會轉涼。」

筆者：「請記得保暖。」

友人：「You too!」

咦，真要轉涼了嗎？這次手機「天氣」軟體的預報又凸槌了。我們都要警覺，天氣軟體有時難免失靈，盡信預報的下場可能會栽跟頭。不知大家可曾遭遇類似的烏龍經驗，明明烏雲密布，但因相信預報說降雨機率為零而沒帶傘，最後淋成落湯雞；明明艷陽高照，卻因相信預報說多雲時陰而沒戴帽，最後曬成黑土雞。

一般常見的天氣預報軟體，如服務全球的老字號AccuWeather，或從電視頻道轉戰網路的The Weather Channel等。還有專業氣象軟體，如可視覺化分析地球科學資料的GrADS，或模擬天氣變化的WRF等。天氣預報軟體百百款，到底該信哪一款呢？

全球化的氣象服務具有通用性，但因容易忽略非重點地區的幽微變化，使得其區域性預報難免出現罩門。如同貨比三家不吃虧，查詢氣象也一樣；建議大家不妨交叉比對來自各方的氣象資訊，同時也參酌在地的官方氣象預報，以便更能掌握天候狀況。

筆者蘋果手機上的「天氣」軟體，原本採用The Weather Channel提供的氣象資訊，兩年多前改採蘋果自家的氣象資訊。雖然該軟體操作介面簡易輕巧，但有時會指「雨」為「晴」，自動變天，讓人不禁質疑它的精準度。為了獲取更精準的預報資料，筆者通常還會查詢在地的天氣應用程式「中央氣象署Ｗ」和「落雨小幫手」。

氣象變化萬千，自古以來人們就必須觀測天象，據以歸納實用的預測準則。農民看天吃飯，正所謂「種田無定例，全靠著節氣」；例如「穀雨」意味春雨增多，有利農作物生長。此外，天候變化往往也是軍事行動的關鍵因素；在《三國演義》描述的赤壁之戰中，諸葛亮料事如神，借東風、火燒連環船。二戰期間的重要戰役諾曼第登陸，盟軍因掌握惡劣氣候的變化，將D-Day延遲一天而大獲全勝。

筆者服役時，曾負責督導工作人員將即時氣象資料輸入電腦，這些天候資料的精準度攸關飛安，尤其是各雲層的能見度極為關鍵，可協助各航空基地據以分派飛行任務。感謝彼時夥伴們齊心協力，最終才能圓滿達成使命。十年前參觀某實驗室時，曾看過他們實作的智慧指環，只要輕輕一滑，就可知道現在室外是否下雨，然後再決定出門要不要撐傘。筆者輕拉窗簾說：「看看窗外不就一清二楚嗎？」

我們日常起居愈來愈依賴手機軟體，逐漸失去本來面目的生命直覺。雖然凡事一「機」搞定帶來許多便利，但淺碟式的生活型態，已讓彼此很難靜心作無「機」之談。以前，總笑有人戴著眼鏡找眼鏡、戴著手表找手表；如今，更常看到的景象倒是，明明拿著手機，卻突然驚慌說「手機跑去哪裡了？」

何不放下手機，立地成「我」；大家也同步來場回歸本能的「世界關機日」呢？

（作者為台大資工系教授）