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吃萊豬若中毒 政府應負責

聯合報／ 顏廷棟／銘傳大學財金法律系教授（台北市）
首批含有萊克多巴胺的進口豬肉進入巿場，流向不明，民眾購買豬肉，仔細核對產地標示。記者黃義書／攝影
首批含有萊克多巴胺的進口豬肉進入巿場，流向不明，民眾購買豬肉，仔細核對產地標示。記者黃義書／攝影

媒體報導，四月廿九日有一批從澳洲進口的近廿三公噸豬雜，檢出0.001PPM萊克多巴胺，此為二○二一年元旦開放萊豬進口後，首批檢出含萊劑的進口豬肉。儘管進口豬肉來自澳洲，但民眾擔心的是在政府與美方關稅談判後，美國萊豬可能接踵而至。

當初開放萊豬進口時，蔡英文總統為安撫民心，公開喊話稱美豬、牛開放是讓市場多個選擇，不是要求國人一定食用。雖然依據食品標示規定，政府強制要求業者須標示豬肉來源，但顧慮到可能引起美方抗議、有貿易歧視的反彈，因此並未堅持美豬應標示有無含萊劑。如此一來，民眾既無從分辨消費的肉品是否為萊豬，又何來「選擇自由」可言？

萊豬攸關食安問題，依據食安法第十五條第五項規定，國內外如發生因食用含安全容許值、殘留容許量乙型受體素（萊克多巴胺）之肉品導致中毒案例時，應立即停止相關肉品進口；國內經確認因食用致中毒之個案，政府應負照護責任，並協助向廠商請求損害賠償。由此可知，即使食用符合安全容許劑量的萊豬肉品，仍然存在中毒風險。關鍵是，民眾消費肉品的基本立場是希望政府給予食安無虞的保證，並非付出健康代價後獲得業者損害賠償或政府照護。

從過去消保團體提起劣質油品損害賠償的經驗來看，法院通常會要求消費者提出「健康受損是直接來自廠商違法添加物的因果關係證明」，但因消費時間久遠或其他食品可能有添加物等因素，使實際舉證工作困難重重。

雖然二○一四年食安法修法，新設第五十六條第一項「舉證責任反轉」規定，要求廠商必須證明食品無害或已善盡注意義務，始得免責，但本條規定僅適用於添加未經中央主管機關許可之添加物案件；若提起食用萊豬肉品致中毒的損害賠償訴訟，業者可提出「萊豬符合安全容許劑量」的免責抗辯事由，最終導致受害者求償無門。

因應萊豬叩關國門，行政院應落實食安法第二條之一食安會報的規定，加強全國對萊豬食品安全事務之協調、監督、推動及查緝等工作。若發生消費萊豬而肇生的中毒事件，又或相關公務員有怠於執行職務致人民權利受損之情事，政府機關除了照護受害民眾外，更應承擔國家賠償責任。

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