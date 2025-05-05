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仇恨撕裂台灣 何忍再添柴火

聯合報／ 賽夏客／資深教育工作者（苗縣頭份）

友人見面就問：「很久沒有看到妳對政治犀利的剖析與針砭，是不是受文字獄之追殺，嚇破膽了？」我苦笑道：「倒也不全然這樣膽怯懦弱，難道你沒看到社會已經被『仇恨』淹沒了理智，我還能軋一腳添柴加薪助燃嗎？」

不管打開臉書或LINE群組，總出現街頭巷尾互嗆、政治人物嗆政治人物的影片或文字。基於政治利益與信仰，那是政黨政治的常態；但平民嗆平民、年輕人嗆老人，還有陌生人互嗆…硝煙味瀰漫台灣的空氣中。想來很可悲，每逢兩年、四年的選舉年亂象還不夠，現在又要把大罷免拿來湊數，到底要人民過怎樣的日子呢？

執政黨手握「抗中保台」大纛、用力揮動，一群人盲目地跟著走，自居代表的是愛台護台之師；而不願跟著走的人，管你是台獨立場鮮明的精神領袖或是神主牌，一律打入「○○同路人」，一分為二，仇恨因而裂解了國家意識和民族情感，分崩離析的民心，何來團結和諧，孰令致之？

愛不愛台灣，絕不是掛嘴邊的口號，也不是誰說了算，那是不忍讓台灣亂下去的悲憫心。舉個例子，聖經故事「所羅門的審判」：兩個女人都自稱孩子母親，上告到以色列王所羅門那裡；他出奇招，下令要將嬰兒一分為二、各分一半，藉此判定兩人身分真偽。最終那個成全對方，讓孩子能活存下來的，才是真正的母親。

中華民國已在台灣生存了近八十年，加上統治大陸時期總共一一四年，堪稱期頤之年；它誕生後經歷內憂外患，最終在台灣落地生根。政府與人民不分先來後到，勵精圖治、生養教訓，創造了傲視全球的「四小龍」榮光，這些都是不爭的事實。

如今大家衣食無缺，享受前人流血流汗打拚出來的戰果，卻整天「枵飽吵」，所為何事？是要向上提升，還是要向下沉淪？期盼我的理性論述，是由衷的提醒，而非加添柴火。

台獨 抗中保台 罷免

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