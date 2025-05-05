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孩子的言語 不該變政治工具

聯合報／ 黃瑞彬／文字工作者（新北市）

近日，一段由罷免團體推出的影片在網路上引發熱議。片中，一位孩童情緒激動地對父親喊：「國家亂七八糟我念書有什麼用？」原意是想訴諸親情、號召民眾加入罷免行動。筆者卻擔憂，一個孩子訴說如此激進的言語，是否真會打動人心？抑或揭露了當代台灣政治社會的鬥爭，使孩子被迫成為大人們鬥爭道具的現實？

與此形成鮮明對比的，是日前刊登於聯合報民意論壇的一封信─〈小學生寫給總統的信：請給我們安心長大的童年〉。這位六年級的小學生，因為目睹一歲半幼兒「剴剴」遭虐死事件，寫信給總統訴說他的恐懼與殷切的期盼。他擔心社會裡還有許多「剴剴」與「小燈泡」未被好好保護，因此真誠地說出想要平安長大的願望，令筆者感受深刻。

兩者都是孩子所發的聲音，一者出自孩童真心、一者是經過編劇與導演的安排說出台詞。寫信的孩子，或許其文經過家長的潤色，但他可能真因擔憂而寢食難安，因此鼓起勇氣寫出他的感受。反之，罷免宣傳片中孩童演員展現出的情緒，其淚水與聲線表達出導演希望達成的催淚效果，但演出的政治語言，不僅不像孩子的直覺反應，更像是經過包裝的煽情台詞。

孩子當然有表達想法的權利，孩子們的觀點也應受到尊重與保護，但不該成為被利用或包裝過的政治廣告。孩童的語言本就天真無邪，實在不應該變成政治宣傳的工具之一。當孩子被捲入社會撕裂的困境之中，被迫為了特定的政治立場背書，不啻是對社會價值的破壞。

當我們譴責社會上「對於不公不義的事冷眼旁觀」，卻一邊透過孩子來拍攝罷免宣傳影片，訴說「國家亂七八糟」，顯示這個社會早已忘記對孩子的莊嚴承諾。如今國際局勢多變，台灣處於美中貿易戰的風口浪尖之上；內部產業受到極大壓力，社會的不穩定使人心惶惶。此時政治領域又呈現出更嚴重的對立，兩方勢力的對抗進一步壓縮公共討論與理性建設的空間，試問這是孩子想要的生活環境嗎？

我們是要透過社會對立來進行仇恨動員，還是積極推動朝野和解，回歸理性重啟合作？其實這不僅是大人們的選擇，也是為了所有的孩子；是為了因剴剴、小燈泡而憂心的孩子，更是為了那些沒有在影片中出現、默默在角落中努力學習的孩子。停止鬥爭，共同為孩子創造一個安穩的環境，是大人們無可迴避的課題。

小學生 影片 罷免

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