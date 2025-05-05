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搜黨部查罷免 小案大辦？

聯合報／ 吳景欽／真理大學法律系教授兼主任（新北市）
檢調追查不實罷免連署案，2日搜索國民黨台中市黨部與二處區黨部，9人列被告，最高層級為市黨部書記長陳劍鋒（左）。圖／聯合報系資料照片
檢調追查不實罷免連署案，2日搜索國民黨台中市黨部與二處區黨部，9人列被告，最高層級為市黨部書記長陳劍鋒（左）。圖／聯合報系資料照片

國民黨四二六上凱道抗議司法追殺後，仍持續有地方黨部遭搜索、黨務人員遭羈押之情事，這已不是哪個地方黨部被調查，而是哪個黨部能倖免之問題。若此種偵查繼續擴大，有否可能使不屬大案的偽造文書罪，轉成必屬大案的組織犯罪？

死亡連署涉及公職人員選罷法第九十八條之二，即未經他人同意偽造連署罪，並可處五年以下有期徒刑、拘役或科一百萬元以下罰金。惟因此條文乃在今年二月生效，故生效前已進行的罷免連署，基於不溯既往原則故無法適用。就算適用，但因刑法第二一○條偽造文書罪的法定刑，雖同為五年以下有期徒刑，但因無拘役、罰金之規定，反因較重而應優先適用，致使選罷法第九十八條之二僅具有宣示意義。

至於涉及死亡連署的罪數，並非以一人一罪為累加方式來計算，而是只要有時間、空間的密接性，不論人數多寡，最終皆僅能以一個偽造文書罪論。又因刑法的偽造罪僅處罰故意，故若領銜人僅是未仔細檢視接受之連署書，也僅是過失，致為刑法不處罰之行為，凡此也是過往涉及死亡連署案件，多以不起訴處分之原因；就算起訴，但因屬五年以下有期徒刑之罪，除非另涉賄選重罪，否則法院一般僅判處六個月以下有期徒刑，致以易科罰金為終。

如今在檢方指揮警、調大動作搜索，且幾無例外皆向法院聲押；若裁定不押，亦如柯文哲案般一再抗告，直到聲押為止。如此作為不僅有違慎押原則，亦是有罪推定，對某方的罷免行動造成寒蟬與嚇阻效果，有小案大辦的針對性。

在國民黨各地黨部逐一遭搜索下，檢方未嘗不可認為這是有組織、有結構、有分工的死亡連署，即可將矛頭指向黨中央主導，往組織犯罪方向偵辦。尤其依據組織犯罪防制條例第三條第一項，發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，可處三年以上、十年以下有期徒刑，且得併科一億元以下罰金，這肯定就屬重罪，而非偽造文書罪所可比擬。

惟依組織犯罪防制條例第二條，所謂犯罪組織雖不以牟利性為限，但必須要有三人以上結社，且須有持續性與結構性，更得以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段，或最重本刑逾五年有期徒刑之罪為目的。故在偽造文書罪的最重本刑未超過五年，且死亡連署也未涉及強暴、脅迫、詐欺、恐嚇下，若將政黨因此認定為犯罪組織，即嚴重違反罪刑法定原則。

至於依據憲法訴訟法第七十七條，只要危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者，主管機關得聲請憲法法庭為宣告政黨解散之判決。此條文的要件極為空泛，也不以有犯罪為前提，故主管機關內政部未嘗不可以死亡連署乃有系統、計畫性以致破壞民主制度為由，來向憲法法庭聲請解散政黨。

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