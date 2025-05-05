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科技‧人文聯合講座／游於藝的新時代學習觀

聯合報／ 郭瓊瑩
春遊是人類與大地節氣的接壤，呼吸新年度空氣、水、土壤…的氣息。郭瓊瑩／攝影
春遊是人類與大地節氣的接壤，呼吸新年度空氣、水、土壤…的氣息。郭瓊瑩／攝影

四月，春暖花開，天候鮮明多變，也是大地充滿復甦生機的特殊節氣。自驚蟄過後，接著春分、清明…。世界不同緯度的國家亦開始迎接「春」的到來，有的國家在更換學制（如日本），許多國家有復活節串連著「春假」，南半球之初秋亦同樣舒活明暢。

「春遊」成為一種與節氣接軌的生活調適休止符。許多學校有春假，鼓勵春天的遠足、戶外教學，又此時季正是各種植物生命周期轉換交替之際，尤其是日本的賞櫻更成為一種跨文化之心靈祭典，除了追櫻，同地理區位的國家亦各有其「春訊」，「春遊」因此成為人類在大地生態的生理時鐘運行下，一種不約而同、暫時移游轉換心境的行動。

這些年來的教學，也無形中研發出一種與大地節氣之互動，此時總會帶學生走入大自然，呼吸春天的空氣，尤其是觀察那些枝椏上冒出的嫩綠新芽新葉。即使春雨中步入山林、海岸、水畔，甚而大膽地搭船出海、出國…，體驗自不同視角觀察自己的鄉土，也觀察他國他鄉的風土景觀。這些「功課」實為教育「景觀人」之必修課。

近來某些學校招收外籍生，卻轉化成與業界廠方合作打工，因此教育部開始啟動派員查堂點名，稽查老師們是否都按時在「教室」上課；惟對我們相關科系而言，真正的教室在大自然中，此也間接影響教師們安排戶外學習的意願。

《論語．述而》曰：「志於道，據於德，依於仁，游於藝。」其中的「游於藝」，對於以大自然生態與人文為責任規畫設計與復育對象的我們而言，尤其具深刻啟發性與驅動力。讓學子在學習中體驗與環境互動的過程，此過程的載體，可以是依時季變化的山水環境景觀。而學子們將不會被拘泥於空間框架中學習，而深陷於制式化「知識取得」之泥沼中，無形中成為某單一專業知識的偏執者，或技術桂冠之追逐者。

海洋是島國重要的戶外教室，其蘊孕著無限的科學與人文知識，可以是海上學府。郭瓊瑩／攝影
海洋是島國重要的戶外教室，其蘊孕著無限的科學與人文知識，可以是海上學府。郭瓊瑩／攝影

「學而時習之，不亦說乎」、「寓教於樂」似乎得以與當代環境美學教育及空間感知的培養相呼應。近期有私校成年禮單車環島發生事故，引發教育界與部分家長之擔憂，惟仍有許多家長支持走出教室探索大自然。騎車、划船、登山、攀岩、潛水等，重點不在技藝之表現，卻在「游」之過程，而此學習方式亦是建構在「道法自然」，對個體心性態度之涵養，以及過程中之體悟與再創造。《論語》文字以「游」而非「遊」敘述之，更具鮮活之詮釋；當個體得以自由自在潛入水中，泛於水上不繫之舟，透過五感教化的自由自覺，正是快樂學習的當代實證。

AI時代來臨，未來可能會步入無實體校園的新學習樣態。若此，則據於德、依於仁、游於藝，不正是最前瞻、道法自然、順應人性的新學習觀？

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）

教室 日本 節氣

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