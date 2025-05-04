向媽祖表態別只是形式

每年，白沙屯媽祖遶境活動吸引了大量民眾參與，並成為各級政治人物表達敬意、呼籲國泰民安的重要場合。今年白沙屯媽祖的朝拜活動參與人數報表，超過卅二萬人，也吸引了總統賴清德與台中市長盧秀燕等政界要員的身影，這不但是一場大型的宗教活動，也是台灣當前政經局勢中的一個縮影。

白沙屯媽祖作為台灣重要信仰的代表之一，影響力深遠且多層次。對於台灣民眾而言，媽祖信仰傳遞的是一種對平安、順遂、安泰的渴望，這與民間的社會心態息息相關。政治人物在此時此刻的出現除了在與民眾分享這份精神上的寄託外，並表達了他們對國家未來的期望。

賴清德和盧秀燕的參與，在媽祖面前的跪拜，不應只是宗教儀式，更是一種政治信號，表達對國家安定與民眾福祉的重視。特別是在兩岸關係複雜、國際政經形勢多變的情況下，政治人物藉由宗教的力量尋求一種精神上的支持與穩定，對台灣民眾來說，這種行為將會帶來某種安慰感，進一步強化對政府的信任。

在當前的國際政治與經濟局勢中，台灣面臨著極大的挑戰。兩岸關係依然緊張，大陸對台政策的變化無常，美國高關稅政策不確定性也給台灣的經濟與民生帶來巨大的壓力。在這樣的背景下，政治人物的朝拜行為其實是具有多重象徵意義的。

首先，媽祖作為海神，在歷史上被認為能保護漁民出海平安。隨著台灣的地理位置特殊，周邊海域充滿不穩定的風險，媽祖信仰也與台灣人民的生存與發展息息相關。在這種情境下，政治人物參與媽祖遶境，既是對這份信仰的尊重，也是一種以「國泰民安」為目標的政治象徵。

其次，國際經濟環境的變化對台灣經濟結構產生了深遠影響。全球化背景及貿易差距下，台灣需要不斷提升競爭力，開拓國際市場。政治人物藉由參與白沙屯媽祖的朝拜，無形中展現出政府對經濟穩定與民生福祉的承諾，這也是對民眾對經濟不安的心理安慰。

今年賴清德與盧秀燕等都親臨現場參拜，祈求「國泰民安」。在信仰場合露面不僅顯示自己對民間信仰的尊重，也是一種政治的象徵。他們的言行舉止特別會受到媒體和民眾關注與討論。但要真正實現「國泰民安」，政治人物不能僅止於現身與發願，更應以實際政策與作為，來體現對媽祖精神的尊重與落實。

例如，落實社會安全網、強化基層照護、縮小貧富差距，推動民生經濟發展等， 這些才是讓信徒感受到媽祖保佑的具體實踐。

媽祖信仰強調慈悲、包容與護佑眾生，若政治人物能將這些價值內化於施政理念與執政態度中，那麼所謂的「向媽祖表態」將不再是形式，而是一種真正成為撫慰民心、凝聚社會力量的實踐。

時至今日，白沙屯媽祖進香不只是一場全國性的宗教文化活動，更是台灣精神與文化的一種延伸。在人數年年破表的背後，映照出台灣人民對信仰、對善的追求不曾熄滅。

在這條粉紅超跑開出的信仰之路上，無論是信徒還是政治領袖都在尋求一種希望與承諾：為自己、家庭，也為整個社會國家的安定與和平。