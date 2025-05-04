星期透視／大罷免的狐狸尾巴與照妖鏡

民進黨推大罷免日前有個插曲。民進黨發言人卓冠廷，在政論節目說賴清德已在中常會下「軍令」，要求卅五個藍委罷免案「全部都要過」。

話題發酵後民進黨澄清，說賴清德在中常會否認他曾下令。與發言人同派系的中常委，跑出來批評卓冠廷，說他「得意忘形」、「講得有點過火」。

得意忘形？卓冠廷得的是什麼意？是認為大罷免煽動起敵我仇恨，有機會團滅國民黨？還是因為他得了「上意」，竟說出來了？這還得了，可會讓大罷免的邪惡「原形畢露」，讓主導者「現出原形」。

中國古典小說如《封神演義》、《西遊記》裡，妖能靠幻術，讓自己看來人模人樣，隱藏其邪惡「原形」。但如果道行不深，或志得意滿，又或是遇上照妖鏡和捉妖人，妖的「狐狸尾巴」就會不小心露出來。

如果擔心「現出原形」，賴清德怪發言人前得先怪柯建銘。柯的「忘形」有過之無不及，他早就昭告天下，說大罷免和賴清德密切溝通、說「最大咖出場一定放壓軸」；總統府澄清賴總統沒有「出場」規畫，卻沒說賴總統反對搞大罷免，盤算看來是：大罷免你們在前面推，我當藏鏡人就好。

但如果大罷免是「護台聖戰」，幹嘛遮遮掩掩、扭扭捏捏？一面怕吃相難看，一面是要消滅政敵、擴大權力，這就是他的「原形」，這種破壞民主、擴大權力的吃相，當然難看極了。

這場大罷免，從開始就是針對所有藍委一網打盡，這就讓大罷免毫無正當性。民主國家有罷免制度，是當作一種非常手段，民選公職人員如果明顯違法失職或嚴重背離承諾，才能針對性發動。美國、日本等甚至不允許對國會議員發動罷免，違法失職由國會自律，也可以下屆不選這人，這是為了不讓代議制衡的設計被破壞。

台灣過去有不少罷免案，但基本維持罷免這種非常、針對個案的定位。即使當年韓國瑜被罷，藍綠對立升高，後來幾件針對綠營民代的罷免，仍是個案導向。

不過當時這些針對綠營民代的罷免，曾引發西方媒體批評，例如《外交家》說這是一種「罷免報復」，《華爾街日報》稱之為「報復性罷免」。這些評論都提到台灣罷免門檻太低，「比選上一個政治人物還容易」，擔心罷免過於頻繁將削弱政治穩定，造成無法專注施政，而且說「罷免會引發更多罷免」，這是打開了「潘朵拉的盒子」。

西方媒體批評藍營的個案罷免是報復性罷免，那現在賴清德帶著民進黨發動的通案大罷免是什麼呢？不就擺明是一種「清洗式罷免」？這兩天《經濟學人》已經點到，「賴先生對中國滲透的反制搞出反效果，激化了兩極化」，還把這視為台灣的嚴重危機。

讓邪惡真身「現出原形」，除了靠他自露狐狸尾巴，還能靠照妖鏡。意外的是，最近幾位民進黨前輩竟成了這樣的照妖鏡。陳水扁說「民主一定要有制衡」，「不能你的意見和我不一樣，就說你是ＸＸ同路人」；呂秀蓮說罷免要提出特定民代具體有哪些違法失職，「如果你全面性罷免，會讓大家覺得，是選完不認帳」；謝長廷說「民主政治應該互相妥協」，他認為搞大罷免是「惡的循環」。看到一個個綠色的「照妖鏡」，民進黨的小妖小怪們果然就是一百零一招：去砸鏡子。

其實，賴清德為消滅政敵、擴大權力而發動的這場大罷免，他的司馬昭之心早已是路人皆知，別怪發言人，你狐狸尾巴這麼大，不好藏的。（作者為世新大學講座教授）