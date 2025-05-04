大屋頂下／借問賴清德是否獨裁者？ 就在凱道 不用天安門

四二六的「反綠共／戰獨裁」凱道集會，建立了兩個命題，①「民進黨是綠共」，②「賴清德是獨裁者」。這兩個命題將深刻影響台灣未來三年的政治思考與議論。

當天，我在手機上收看集會直播，半途跳出一則新聞，說賴清德同步開嗆凱道群眾「要戰獨裁就去天安門」。我心裡想：哎呀，這要貽人話柄了。

不出所料，韓國瑜上台就說「賴總統的話讓我嚇了一跳」。韓國瑜說：大家為中華民國當兵、繳稅給中華民國政府、投票給賴清德當中華民國總統；現在大家擔心中華民國總統及台灣的民主發展走向愈來愈惡劣的方向，要在凱道大聲喊出來，卻要我們去天安門抗議…。

韓問賴：你不是在講笑話吧？

先談「民進黨是綠共」。「綠共」有兩層意義：

一、賴清德及民進黨摧殘民主，愈來愈像專制獨裁的共產黨。綠營自辯，民眾可在凱道嗆賴清德，中共容民眾在天安門嗆習近平嗎？

這是比擬不倫。比如，南韓民眾反對金正恩的專制獨裁，但也不容尹錫悅以宣布戒嚴來剿滅反對黨，這是兩回事。何況，金正恩是名實相副的專制獨裁，有他的「名正言順」，尹錫悅卻是在民主憲政的大局下違憲違法操弄戒嚴。兩相比較，尹錫悅的罪惡更大於金正恩。

同理，中共是明火執杖的專制獨裁，但賴清德卻是在憲政民主的大局下搞專制獨裁。因此，對南韓人民言，尹錫悅比金正恩還無可饒恕，而賴清德難道要以「我還不如中共專制獨裁」而自鳴得意嗎？

反對中共獨裁，因此更反對賴清德獨裁。中共一水之隔，台灣卻正在賴清德的獨裁肆虐之下。

是的，就在凱道，不必到天安門。我們不必到天安門抗議賴清德獨裁，正如南韓民眾不必到平壤抗議尹錫悅非法戒嚴。

賴清德與民進黨摧殘民主法治的醜行劣跡變本加厲，也愈來愈像共產黨，稱之為「綠共」已是實至名歸。

二、民進黨主張台獨，要消滅中華民國；正如中共也持「中華民國已經滅亡論」，要消滅中華民國。因此，就「要消滅中華民國」言，民進黨是中共的同路人，中共是民進黨的同路人。

據此，民進黨就是另一個要消滅中華民國的共產黨，稱之為「綠共」，正是剛好而已。

由上可知，「綠共」是個雙關語，一是指民進黨的獨裁愈來愈像共產黨，二也指台獨與中共皆要消滅中華民國。

賴清德是雙獨，「台獨」加「獨裁」。

四二六留下的繞樑口號是：我們反紅共，我們也反綠共。

近日出現能不能說「反共」的辯論。我們一直說：兩岸是制度之爭、生活方式之爭。這兩個概念的濃縮詞就是「反共」。什麼叫做「中共非中國，反共不反中」？為顧慮兩岸顏面，或在兩岸面對面時不用「反共」一詞，但這是對內與群眾溝通時大家都聽得懂的話。

「反綠共」是草根發明的語言，一石二鳥，對中共及台獨皆有觸動。中共喜不喜歡聽是一回事，但台灣長久以來少有這種接地氣能引起共鳴的靈動語彙。

反綠共，使「誰是中共同路人」有了答案。但倘若這個詞彙又告消失，國民黨之「不反共」再告確立。

再論「賴清德是獨裁者」。賴清德是直選總統以來第一位在任職未滿一年就被稱為「獨裁者」並被高嗆「罷免總統／總統下台」的總統。

往昔，李登輝被稱「超級大總統」，陳水扁知道「台獨做不到就是做不到」，馬英九則似乎因「不夠獨裁」而遭議論，蔡英文則做盡「玩東廠／關中天」的惡行卻藏身幕後，他們皆未見「獨裁者」三字的封號，但賴清德卻「獨」領風騷，於任職不到一年之際在凱道被群眾加冕為「獨裁者」。

四二六凱道集會，民眾黨強調「民主還給台灣／正義還給人民」，這正是台灣當下整個政治問題的頂層主題，指向獨裁者。

先舉一例。檢調遍地開花發動對國民黨各地黨部及人員的濫搜、濫捕、濫押，完全溢出過去的界際及尺度，北市黨部主委黃呂錦茹遭收押禁見，黨主席朱立倫赴北檢抗議亦被內政部長劉世芳下令依集遊法究辦。但當年民進黨發動罷免韓國瑜時亦見死亡連署，過去民進黨在各地檢署大門抗議尤是司空見慣，為何不見民進黨領銜人以五十萬元交保？不見民進黨主席遭到訴究？

柯文哲事件發生時，社會上或仍有見仁見智的看法。但如今發展到檢調醜態畢露地配合大罷免為賴清德當局整肅政治異己的地步，國人應已親眼目睹「昨日柯文哲／明日任何人」的獨裁者面貌。

賴清德現在縱非飽和的獨裁者，卻已見獨裁者的斑斑行跡。觸目所見，今日台灣，陷於兩岸不能和平、能源政策步上歧途、司法檢調淪為當權者的政治武器、社會仇恨撕裂，皆因獨裁的操作所致。

且看，當下如火如荼的大罷免，以消滅反對黨、終結國會制衡、顛覆民主政治為目標。大罷免成功之日，就是獨裁者鳴鑼開道之日，大家肅靜迴避。

四二六集會，管中閔說「打倒法西斯」。韓國瑜說，賴清德不要「對外宣傳台灣民主，對內謀殺台灣民主」。館長說：「當我們要居住正義，他說我們是中共同路人。當我們要司法正義，他說我們是中共同路人。當在野黨監督弊案，他說我們是中共同路人。」黃國昌說：「順賴者昌，逆賴者亡。」極目望去，真真實實，這就是今天的賴清德，這就是今天的台灣。

陳水扁說：「做一個總統，那隻手不能伸入司法，那隻手也不能伸入媒體。」「不能說意見不一樣，就是中共同路人。」依賴清德的標準，如此批評「做一個總統」，陳水扁無疑也是「中共同路人」了。

希特勒、史達林、毛澤東，緣於主客觀因素，最後畢竟做成了獨裁者。但澤倫斯基用納粹手段「洗滌人心」，將烏國的友俄民意打成「俄羅斯同路人」，使舉國一片寒蟬，烏國遂陷今日境地；尹錫悅則將國會反對黨打成「朝鮮同行者」的「反國家勢力」，發動戒嚴，使國家遭到重創。二者可說皆是想成為獨裁者，但最後卻做不成的下場，堪為賴清德的前車之鑑。

賴清德應誠實面對台灣的處境，更要掂掂自己的斤兩，不要做一個「做不成獨裁者的獨裁者」。

賴清德輕蔑民主，但畢竟見到十數萬中華民國人民及十數萬幅中華民國國旗在風雨中的凱道呼喊「把民主還給台灣／把正義還給人民／把和平還給兩岸」，你真覺得能把他們全部趕到天安門去嗎？

賴清德，你想做獨裁者，國家不容，你也不配。