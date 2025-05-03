西班牙大停電 為台灣非核家園示警

核三廠二號機將於五月十七日停止運轉，台灣最後一個核電機組關閉，今年將是台灣近半世紀以來，第一個沒有核電可用的夏天。

近年「非核家園」已成「恐懼詞」，不時與電價上漲、供電不穩、碳排空汙、綠能弊案乃至國安危機連結。錯誤的能源政策使得電網慣量快速減少、電力更脆弱、更不確定，供電危機正在升高。民進黨死抱神主牌，比台灣的民生經濟重要？比國家安全重要？

賴清德總統強推的台灣防衛社會韌性，光是電力韌性就無法解決。看看西班牙四月廿八日大規模停電，讓數千萬人的生活陷入混亂。大停電前五分鐘，當地天氣良好，太陽能發電占比甚至高達六成；但僅五秒之間，整個電網便迅速崩潰，社會運作也無法正常。

目前西班牙核電占比大約為廿％，預計二○二六年實現百分之百再生能源，這次大停電已使得全然關閉核電廠的決定面臨質疑。

細部分析西班牙大停電場景，再檢視台灣的電力韌性，能否有足夠的應變對策？

●停電造成交通號誌失靈，都會區交通癱瘓。

●鐵路（高鐵）系統中斷、地鐵系統停駛，機場照明、電源中斷，大量航班停飛。

●電話、網路斷線，各種依賴網路的系統全部癱瘓，六千萬西葡民眾不知所措。

●ＡＴＭ無法使用，只有靠現金才能解決問題，全國陷入癱瘓狀態。

●入夜之後商店、住宅和餐廳一片漆黑，政府無能為力，民眾恐慌不已。

●馬德里地區二八六棟建築被困在電梯內的人員，等待救援。

以上問題，若發生在台灣的城市，請問民進黨高官，你們能解決哪一項？

二○二一年台灣五一三大停電，只因操作人員操作失誤、導致電網電壓驟降，造成全台約一○一○萬戶受到影響。再說，歐陸國家的電網彼此連結支援，緊急時可以互通有無；反觀台灣是個島國，電網是孤立的，無法與鄰國併聯，一旦發生大停電完全沒有應變能力。

面對這種國安危機，民眾只能自求多福，四成民眾選出的賴政府，只會打高空、說空話嗎？