美烏協議對台灣的警惕

幾經波折，美國與烏克蘭終於在華盛頓簽署自然資源投資協議，根據目前公開的協議內容，雙方將成立「美烏重建投資基金」，共同投資烏克蘭的礦產、能源與天然資源開發項目。這是自川普總統重新執政以來，雙方首次就戰後經濟合作達成具體成果。美烏雙方的相互妥協是否真能為烏俄和平帶來希望有待觀察，但是美烏礦產協議的簽訂，對台灣來說有著值得深思的啟示意義。

根據美國官方說法，這項協議表明川普政府致力於打造一個「自由、主權與繁榮的烏克蘭」，同時明確指出未來的軍事援助將可視為對基金的貢獻。但目前各大媒體雖已報導協議簽署，內容仍模糊不清，顯示政治訊號與實質內容之間還存在落差。對烏克蘭來說，協議的象徵意義恐怕遠大於實際效益。畢竟，它既未納入安全承諾，也無保證美國企業的投資，川普更可能視投資報酬為衡量後續介入程度的準則。

這份協議背後傳遞的，更像是強調國際支持從來不是道義問題，而是利益考量。烏克蘭給台灣的啟示並非只有國際合作，而是多面向的現實提醒。

第一，軍事抗衡力，是坐上談判桌的基本門檻。烏克蘭能與美國簽署協議，並非因為世界的憐憫，而是因為他們撐過了兩年多的戰爭。正是因為沒有倒，西方國家才不敢把它當成棄子。台灣如果面臨衝突，能否撐住戰爭洗禮？這些不是戰爭理論，而是外交談判的現實基礎。

第二，坐上桌不代表握有籌碼。烏克蘭至今堅拒割地、拒讓普亭得逞，但現實是，美國只給了「經濟利益共享」的可能，卻沒給出「安全防衛保證」。從礦產協議看，美方的算盤是：讓資本參與重建，就自然產生維持穩定的誘因。台灣要問自己：如果關鍵產業外移，還有什麼是國際願意保護的利益？

第三，烏克蘭沒把籌碼全壓在美國，澤倫斯基不只與美國簽協議，也不放棄遊說歐盟、德法等國支持，努力為戰後鋪路。反觀台灣，除了美國，能信任且有能力出手的盟友在哪？還是只能賭美國單一支持的長期可持續性？

最後，也是在台灣最容易引起爭議的一點：兩岸需要對話嗎？其實，烏俄戰爭爆發前，基輔與莫斯科也曾進行過外交接觸與斡旋，結果普亭仍選擇開戰。確實，對話不能保證和平，但不對話，就會只剩下讓對方計算「戰爭的代價」這條路。

對台灣而言，民進黨內或許還是有人願意與北京對話，但北京已對其失去信任，這也導致黨內強硬派更傾向「不談拉倒，抗中正好」。然而，想辦法與北京對話對兩岸降溫還是有必要性，不然美國智庫學者也不會建議從學界的二軌交流開始突破僵局！若排斥對話、決定只靠國際支持與價值同盟來阻止戰爭，等於把台灣命運交給他人，完全不符台灣利益。

美烏礦產協議的背後，是烏克蘭用極高代價換來的外交突破，它給台灣的警惕是，外交不是理念堆疊，而是籌碼計算。台灣若要借鏡烏克蘭，就不能只看協議簽了沒，不能只放大解釋美國釋出善意，而要問自己：有沒有撐得住的底氣？拿得出的籌碼？放下對立嘗試對話的格局，以及願意真正出手相挺的朋友？如果這些問題都沒有答案，在國內的政治操作就算贏了，台灣還是輸了！