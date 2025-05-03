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對勞工視若無睹 該離開的是誰

聯合報／ 林政武／國中教師（台南市）

五一勞動節，基層台電員工不得不站上街頭。他們穿上草綠Ｔ恤，集結在經濟部門口，不是為了爭取自身利益，而是為了一個更根本的訴求，正視錯誤的能源政策，挽救即將崩潰的台灣電力體系。

他們的聲音，卻被經濟部長郭智輝一句「看不下去可以離開啊」輕描淡寫地打發。這樣的語氣，不僅冷漠，甚至有卸責之嫌。當國營事業的基層員工不再沉默，挺身而出發聲，反而被質疑其代表性、被暗示可以「走人」，難道這就是民眾應得的官員態度？

台電虧損問題不是新聞。三年內政府已注資超過三千億，實際虧損恐已突破五千五百億，這樣的財務黑洞，被一名台電員工喻為「電力補貼的龐氏騙局」。更令人憂心的是，真正專業、在第一線見證系統問題的基層人員發出的警訊，竟遭到冷嘲熱諷。

值得深思的是，郭部長不止一次因言語不當引發爭議。從稱索資一頁為「精華液」，到談論「蒙古病」，這些不當發言早已削弱他作為經濟領航者的信任基礎。如今更在勞動節當天，對基層勞工展現輕蔑不屑，其政治與行政敏感度令人擔憂。

作為政策執行與溝通的最高主管機關首長，郭智輝有義務理解基層的痛苦與專業建議，而非將之視為「個人意見」而輕率否定。能源轉型需要社會共識，而非官僚式的高牆與傲慢。

台電員工的抗議不是鬧劇，而是對這片土地的警示。他們的良知與勇氣不該被踐踏，更不該淪為政治口水的犧牲品。如果我們的官員對勞工的訴求視若無睹，對國營資產的掏空無動於衷，那麼真正應該「離開」的，究竟是誰，答案或許早已不言自明。

台電 郭智輝

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