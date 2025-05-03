郭智輝缺乏霸氣 只有莫名傲氣

當初經濟部長郭智輝要上台時，許多人都充滿著期待，畢竟一個企業的大老闆願意在國家需要的時候挺身而出，這樣的勇氣確實值得肯定。沒想到接任至今，恐怕多數民眾的期待已經落空了，因為郭智輝不僅沒有能力與霸氣，竟然只剩下最後「垂死掙扎」的莫名傲氣。

氣候先鋒者聯盟發起人，本身也是台電員工的楊家法在勞動節當天，號召一百多位台電員工包圍經濟部，主要是訴求「只有核電延役，台電才能續命」。對此，國民黨立委羅廷瑋對經濟部長進行質詢，沒想到郭智輝竟然說，台電有三萬多名員工，此事是代表一定聲音或是個人聲音，自己不太清楚，甚至表明「他看不下去可以離開啊」。

看到這樣的經濟部長，確實讓人民感到心寒，因為這就是一個慣老闆最常表現的態度—不僅沒有同理心，更缺乏面對與解決問題的智慧與能力，這樣的人如果持續在位，恐怕對於未來經濟政策的擘畫會令人憂心。畢竟政治就是由小見大，當郭智輝面對自己員工都是這種態度，要如何期待他有更高的智慧來面對國際經濟的變局？

況且，郭智輝時常以不同的理由缺席立法院相關的報告，這不僅是藐視立法院，更是不尊重民眾的意識，再加上他上台前與上台後對於核能問題的前後不一，更可以看到他對於權位的需求遠大於對專業的堅持，這樣的人恐怕已經不適合擔任部長這個重要的職務了。

台灣有很多具有智慧與能力的經濟人才，其中也不乏熱中於權力的經濟人才，希望執政者在篩選的時候可以張開眼睛，不然也要在上任之後展現魄力、適時淘汰不適任的部長，否則這影響到的不僅是經濟策略的長遠規畫，更可能影響到民眾對政府的信任。尤其在川普啟動關稅戰後，台灣須面對各種不確定的國際局勢，如果我們的經濟部長是如此不值得信任，要克服種種國際難關恐怕更困難了！