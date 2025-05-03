誰推遲媒體議價立法 就是全民公敵

立法院五一勞動節開始排審「新聞議價」相關草案，因為Google、Facebook等跨國數位平台長期無償使用台灣媒體新聞內容，嚴重影響我國新聞媒體產業，形成極不公平競爭關係。這些跨國數位平台並不投資於編採、製作內容，卻吸走龐大數位廣告，每年豪奪數百億廣告費，長此以往必然傷及報導品質的深度與廣度，最終受害的還是讀者。

本土媒體去年十月曾發表共同聲明，希望「公平競爭；合理分潤；盡快立法」。訴求合情合理，而且攸關無數讀者權益，政府理應支持。結果數位部長黃彥男在立法院與執政黨立委林俊憲一搭一唱，竟然說：「目前並非立法適當時機。」請問：行政院不支持立法，沒有法律為後盾，要如何促使多年來一直堅持「使用者不付費」的跨國數位平台坐上談判桌，進而建構「公平競爭、合理分潤」的媒體產業結構？

對於媒體合理分潤，政府已冷漠旁觀數年，又以各種藉口拖延立法；去年七月在新聞學者千呼萬喚下，數位部終於表示要召開跨部會小組討論具體方案，研究了將近一年，竟然给了個「目前非立法適當時機」的結論，形同要本土媒體繼續把自己的辛勤工作成果，免費拱手讓給外國的大型數位平台使用。這種胳膊肘往外彎的政府可謂軟派不良，其心可誅！難道這就是在勞動節送給新聞從業人員的禮物？

數位部硬扯「美國關稅」為藉口，意圖規避行政團隊理應承擔做為本土媒體後盾的責任。對此，元智大學資管系教授周韻采直斥數位部一派胡言，藉詞推托。誠如聯合報昨天報導所言，使用者付費、廣告分潤透明，天經地義。只要立法角度是從產業公平、正義來思考，而不牽扯稅務，這與所謂美國關稅問題根本是二碼子事，八竿子打不著。就算數位部要硬扯美國關稅來藉詞拖延立法，台大新聞所教授林照真也已經指出：「只要不設基金，就不會碰觸到任何關稅議題。」

如果真心誠意的要促成健康公平的媒體產業環境，就一定要立法保護台灣平面媒體，不再縱容跨國數位平台侵門踏戶、吃人夠夠，澳洲、加拿大都已成功立法，為什麼民進黨政府就是要無能、擺爛？無心立法，自然藉口一堆。

一份優質的平面媒體，不但對讀者讀寫能力的提升有很大幫助，且有助於讀者培養獨立思考以及批判性思考的能力，更攸關全體國民「知的權利」。媒體議價立法必須成功，才是人民之福。值此「定義時刻」，立法委員必須不分黨派，以國民福祉為念，絕不能再坐視跨國數位平台極不公平的侵蝕台灣媒體並獲取暴利。如果身為民意代表還要再藉詞拖延媒體議價立法，那就是全民公敵！