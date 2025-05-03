改革變政治恐嚇 當教師淪為白色恐怖下的犧牲者

媒體報導一名北市代課教師疑因身心壓力沉重，最終選擇自我了結，震撼社會。我們在哀悼之餘，也不禁要問：是誰，讓許多教師飽受身心壓力？是誰，把教學現場變成政治審判場？答案令人髮指：教育部、地方主管機關與校事會議，正聯手將校園推入一場無形的「白色恐怖」。

自民國一一三年「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」實施後，只要有一紙投訴—無論是誤解、扭曲、抹黑，教師即刻被送進調查程序，如同犯人一般接受類司法「偵訊」。調查流程不看輕重、不問真偽、不查背景，一律送進「校事會議」這部巨大處理機器。凡人皆知：調查啟動即是汙名開始，清白者也將被折磨得遍體鱗傷。這名代課教師即使未經歷過此等制度折磨，相信也一定有所聽聞及知曉此教師不能承受之重。

全國教師工會總聯合會（全教總）於二○二三年十一月即曾指出，「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」的執行模式引發嚴重關切，並批評學校面對投訴時，往往未經初步查證即啟動正式調查程序，而「高達六成最終查無實證」，顯示制度傾向懷疑與懲處，反而侵害教師的專業自主與基本權益。但調查對教師造成的心靈與名譽摧殘，卻無人問責。教師因此喪失教學熱情、精神崩潰，最終成為教育制度的犧牲品。

更荒謬的是，教育部要求校事會議調查人員全數外聘，甚至由主管機關指定名單。教師專業被排除在外，教師會失去發聲空間，變成裝飾品。一場外行主導、法條遮掩的行政迫害，正在學校裡每日上演。

試問，連聯絡簿一句提醒、課堂上一句管教語都要被列管、送審，教師還能如何教育？我們被要求對學生無條件包容、對家長低聲下氣、對行政默不作聲，彷彿教師的存在，只是為了承擔所有責難與情緒垃圾。

學校不是法院，教育現場不是偵訊所。教育部卻偏要把教師丟入這場冷酷的「依法行政」裡，看著一位位教師被拖入程序深淵，身心俱疲、無人援手。如今，校事會議早已不是協調與輔導的機制，而是一座冰冷的審判台。它不再講人性、不再看教育，而是拿著法律鐵鎚，狠狠敲碎教師的尊嚴與信念。這不是改革，是殘酷的懲罰，是赤裸裸的政治恐嚇！

教育部若不立即收手，只怕會有更多的「教育殉職者」。我們要求：

一、廢止浮濫啟動校事會議的現行機制，重建調查前的審核分流程序。

二、保障教師陳述、申訴與陪同權，建立實質教師自律機構。

三、回歸校園教育專業主體，停止外聘主導調查、排除教師參與。

別再打著「保護學生」的旗號，實行打壓教師的清算行動。教育部若執意把教師變成「白色恐怖」下的犧牲者，終將斷送一整個世代的孩子。

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