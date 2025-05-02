以關稅治美債 對症下藥、手段過激

中國駐美大使謝鋒說，「美國發動關稅戰，就像美國生病，卻讓別的國家吃藥」。這話說對一半。

美國最大的財政問題是美債，美債的規模對經濟、財政是很大的負擔。除了每年要支付一兆美元的利息；沒有有效處理，每半年更以一兆美元的增速積累。

病灶既然是美債，為什麼歷任總統都不處理？簡單說，過去美債金額沒有這麼多，利率也低，沒燃眉之急，所以對問題視而不見；真不堪負荷，請聯準會印鈔票，或發行新美債還舊美債，這是不負責任的做法。川普願意捅這馬蜂窩，可說勇氣及膽識都超越過去的總統；愈來愈嚴重且還在上升的美債，今年有十兆美元到期，逾期不贖以債養債，會使美國的國際債評信譽不好，影響投資者信心；再不處理，它的利息就要排擠掉其它的社福預算，冒此美國之大不韙，會嚴重影響共和黨二○二六期中選舉。

美債這麼高，原因很多。每年嚴重的貿易逆差是重要原因，從一九七五年到現在，美國連續五十年貿易逆差，累計金額超過廿兆美元，這是天文數字。美國要付進口貨款，從銀行付美元給銷售國，不夠就印鈔票，再不夠就發行美債，賣給外國政府、國內外企業或自己的聯準會換美元。

出口到美國的大國，有的用正當的交易方式，也有用貶低自己匯率以增加美元，或者用政府補貼擴大對美出口，也有利用產能過剩低價傾銷，這些手段就是川普所說的「他們在占美國的便宜」。謝鋒說「美國生病，卻讓別的國家吃藥」，話講得不公平也不厚道。中國大陸連續多年是美國最大的出超國，敢說上述的貿易不當行為都沒有施用？所以很多國家，以不當的貿易手段，擴大對美出口，推升美國財政赤字助長美債。

站在美國立場，川普採取關稅措施來改變貿易秩序，是對症下藥。但四月二號宣布的辦法，猛烈激進，且針對一八五個國家全面開戰。

如果將全球國家分等列級。基本上，對美出超國都要十％的關稅，但各國可申訴溝通；對美國出超前廿名大國，逐一談判磋商，打點不打面，最高課六十％關稅，匯率、對美採購投資，及進口限制，一併討論後成案。今年上半年溝通談判，既或結果彼此都不滿意，也必須接受，七月一日實施。