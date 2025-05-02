勞工不該成關稅戰代價

五一勞動節本應是勞工被肯定、社會反思勞動價值的重要時刻，然而今年的勞動節，台灣基層勞工卻無暇慶祝，因為他們正承受前所未有的雙重壓力。一方面，美國以「對等關稅」為由，對我國出口產品祭出貿易壁壘，不僅削弱了台灣產業的外銷競爭力，也使本土製造企業面臨訂單流失、無薪假與裁員的隱憂。另一方面，長期積壓的勞動政策問題仍未獲實質性改善，職場霸凌頻傳、護理人力嚴重透支、公務體系勞工權益長期受限、薪資結構停滯不前，層層困境疊加，形成基層勞工無以為繼的生計危機。

近日全國總工會與多個產業工會座談，多位代表坦言，企業經營信心受到關稅不確定性的嚴重打擊，甚至已有原擬返台投資設廠者選擇按兵不動。這不僅是貿易競爭的警訊，更是牽動就業與社會穩定的警報。然而令人憂心的是，政府對此一連串國際挑戰的應對策略依舊模糊，未見明確談判進程與配套規畫，導致勞工與產業成為不確定政策下的首當其衝者。

我們呼籲政府，應以更積極的姿態投入對美談判，爭取有利我國出口的關稅條件，特別是相較於越南、菲律賓等主要競爭國，更應努力推動台美自由貿易協定進程。同時，對內亦需提出具體配套，包括稅賦調整、產業升級輔導、數位與綠能轉型補助等，穩住企業信心，更穩住基層勞工的飯碗。

然而，處理對外風險只能解燃眉之急，真正結構性的問題仍在於我國勞動體系本身的長期失能。護理人員長期處於高工時、低報酬的惡性循環，職場霸凌事件頻傳卻欠缺有效處理管道，警消與公務員甚至連基本組織工會的權利都尚未獲得，最低工資調整幅度年年未能反映實際生活開銷，致使勞工只能以「撐下去」來定義生活。

這些制度性缺口，已非零星補丁所能彌補。我們主張，儘速推動《職場霸凌防治法》，建立具有獨立性與效力的第三方調查制度；同時修正《工會法》，確保所有勞動者均享有團結權與集體協商權；並導入國際勞工組織所倡議的「生活工資」制度，讓最低薪資不再淪為象徵性調整，而是實質反映民眾生活成本的經濟保障。

勞工不應只是政策承受者，更要成為改革推動者。全總與多位產業學者正組成民間專業團隊，針對關稅調整對台灣勞工與就業的影響進行量化分析，試圖以數據與專業作為政府決策的推動力量。制度改革不能只靠呼籲，更需落實在立法、預算與行政作為中。

當國家面對日益嚴峻的國際政經挑戰，唯有回頭強化內部制度韌性，才能真正保障人民安身立命的基礎。從對外貿易到職場制度，政府不能再以拖待變。因為每一次政策延宕的代價，都是無數基層家庭無法負荷的現實。

勞動權益不是節日談資，而是社會公平正義的核心。我們不要口頭承諾或象徵性致意，而要看見制度性改革的真正啟動。唯有如此，台灣的勞工才能從被動承受者，轉變為挺起胸膛、共同迎向未來的改革主體。