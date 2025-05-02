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罷免案濫用羈押 司法寒蟬擴大

聯合報／ 董保城／東吳大學法學院講座教授、政大法學院兼任教授（台北市）

有則笑話：學生長期偽造簽名，某日家長親簽反遭質疑。此事說明偽造文書難辨，若以罷免案高標衡量，恐難有人倖免；如今對在野人士動輒收押禁見，令人憂心，難道所有偽造文書案都須如此高規格處理？

國民黨北市黨主委黃呂錦茹，僅被控涉及罷免連署文件偽造即遭羈押禁見。年逾七十五的在野幹部，會滅證勾串，自毀政譽？遑論連署資料已交選委會保管，滅證風險亦不存在。刑事訴訟法明定，羈押須有具體事實足認逃亡或勾串滅證之虞，而非僅憑推測。

並且，本案適用舊選罷法，未強制附身分證影本；民進黨當時反對修法並提覆議，導致程序寬鬆、瑕疵風險提高。檢調以重手處理，恐違反比例原則。

羈押制度的濫用，柯文哲案中亦可見端倪。依刑訴法，案件移審法官初次訊問被告時，檢察官所提接續羈押的主張，既無聲請法律效果，即無聲請被駁回可言，最高法院九十六年台抗字第五九三號裁定已明揭此義。然地院裁定准許保釋後，檢察官仍抗告，高院竟受理發回，致地院重裁羈押，顯違反程序正義與最高法院見解。

更令人憂慮者，在黃呂案，檢方對地院無保請回之裁定提出抗告，經高院發回重裁後，地院火速羈押，無異於釋放訊號「以後有圖可按」。司法寒蟬效應不僅籠罩社會大眾及在野黨支持者，更滲透法院體系；法官為免反覆抗告，只得知趣識意配合上級法院意旨。壓力與爭議終將由承審法官承擔，司法獨立與程序正義正被侵蝕。

在國民黨北市黨部書記長等羈押禁見抗告案中，高院竟稱偽造連署「顯非一般偽造文書可比擬」，並以「民主基石動搖」等高空論述佐證羈押必要性，令人搖頭。如此以憲法語彙包裝輕罪，將五年以下刑度之罪，拔高如同國安叛亂組織犯罪，造成法律評價失衡；共諜、詐騙案束之高閣，卻對在野罷免行動雷厲風行，令人質疑選擇性執法與政治力介入。

更有主張罷免影響立委身分安定性，符合偽造文書「足生損害」要件。此說混淆罷免提議與正式投票，連署僅屬人民提案，尚未進入投票程序，難由基層黨工逐一查核授權，貿然入罪是倒果為因。

若偽冒連署真會動搖民主基石，更應嚴守比例原則與程序保障。選務機關依法審查並剔除無效連署，正是制度自我淨化的機制，豈能將行政責任轉嫁於連署發起人，甚至坐實刑責？選務機關未依職權調查，並對當事人之有利與不利併予注意，是怠於執行職務，恐生國賠或刑責；貿然高規刑辦，反令人民對公民參政產生不信任，此非保護民主，而是製造寒蟬。

司法應以保障人權為首要，濫用搜索與羈押手段打擊在野，是戕害民主憲政秩序、動搖民主。本人在考選部長任內，將憲法考試改為案例題，正是希望司法官具人權意識。昔日法官面對死刑，尚以「求其生」表達對生命的尊重；今對輕罪羈押，更應審慎對待。在此前韓市長罷免案中，地檢以授權難查為由不起訴，足為前例。

司法的尊嚴來自堅守獨立，人民的信任亦植基於此。盼司法界以此為警惕，勿忘守護正義人權之初心，勿使正義蒙塵於權力之下，方能不負人民所託。

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