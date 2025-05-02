和解終止大罷免 挽救政經危機

當前世界兩大經濟體（美中）因經濟及政治利益發生衝突引發對抗，川普發動全面性「對等關稅戰」，全球多邊協定變成雙邊或單邊協定，衝擊自由貿易及全球供應鏈。值此全球經濟已步入「停滯性通膨」、國內眾多員工賴以為生的傳產及中小企業面臨訂單減少之際，民進黨政府應速提出「振興經濟方案」有效提升產業競爭力及照顧經濟弱勢者生計。

上周行政院院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別預算條例草案」及特別預算編列四千一百億並送立法院審議，行政院長卓榮泰盼立院能在最短時間內能通過。在現有政治氛圍下，要順利通過恐仍困難重重，盼朝野能共體時艱。

筆者建議：民主法治國家中行政、立法、司法三權分立，相互制衡，憲法賦予立法院立法權及預算審議權，特別條例與特別預算必須送立法院審議通過，總統明令公布，行政院才能依法執行。

本屆總統及立委大選，顯示民意不希望民進黨長期完全執政，期盼增加國會監督制衡力量。總統得票未過半，僅以相對多數取得執政權，卻掌握國家資源。國會朝小野大，執政黨應接受選舉結果，「謙卑再謙卑」，尊重立院的立法權及制衡監督權。府院黨不能為政黨利益頻頻反制，甚或為取得國會多數，在立委任期未滿一年時，即企圖提早改選，發動全面大罷免，行政院團隊則配合街頭宣講，為政治目的「當家鬧事」，朝野惡鬥，造成社會動盪，破壞憲政體制及正常選舉制度。

罷免及反罷免聲請連署，連署資料是否有「虛偽不實」？檢調介入調查、搜索、聲押，是否引發寒蟬效應？涉及兩岸政策主張，與當朝不同調就被抹紅為「中共同路人」，是否違反「言論自由」？四二六在野黨「反綠共，戰獨裁」集會，凡此種種皆因大罷免及相關反制引起，互鬥愈演愈烈，造成社會動盪不安。

近年稅收超徵金額頗大，去年超徵五二八三億元，創歷史新高，在野黨認為經濟發展成果稅收超徵，當然要還稅於民，提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」（以下簡稱稅收超徵草案），編列特別預算每人發放現金一萬元。稱可藉此舉擴大消費幫助經濟復甦，亦可嘉惠經濟弱勢者。

筆者認為，朝野可將相關國計民生、振興經濟方案併案審查；在野黨所提「稅收超徵草案」以稅收超徵五千多億為財源還稅於民，全民普發一萬元，剩餘三千億，可作為執政黨所提「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」及特別預算財源。至於是否撥補台電一千億，則應徹底檢討能源政策及如何讓台電專業領導、專業經營，依循「以核養綠」全民公投民意，重新檢討核二、核三延役，或重啟核四或引進新核電技術設備，作基載電力，穩定供電、降低供電成本。

當前國內外局勢已衝擊台灣政經及兩岸關係，呼籲賴總統能以國家元首之尊，快速召集行政院長、立法院長及在野黨主席溝通協商，和解終止大罷免。朝野應共體時艱，快速通過振興經濟特別條例及特別預算，才能挽救政經危機，為國家共創未來，為人民所至盼。