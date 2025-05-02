停止政治力介入醫學期刊投書

媒體報導，知名國際醫學期刊「刺胳針」登載了中國醫藥大學附設醫院醫師及護理師的投書，指台灣健保體系瀕臨崩潰、急診壅塞、低薪過勞、護理師離職等問題。因文內誤用了台灣COVID-19住院死亡率達五十八點二％的數值，衛福部已投書期刊，除澄清死亡率數據，並呼籲期刊撤銷這篇錯誤文章，避免影響「台灣的國際聲譽」。

中國醫藥大學附設醫院也發布聲明表示，經院內醫學倫理委員會認定引用資料錯誤，嚴重違背科學倫理，對健保制度造成不實指控，已致函期刊要求撤稿，以維護台灣醫療體系之專業聲譽。

為什麼衛福部無權要求撤稿？首先，「投書」只是作者的觀點看法，並不是嚴格意義上的醫學研究，後續也不會納入相關綜合分析而影響其他研究的結論。投書被期刊接受，說明作者有不錯的英文書寫能力與學養，期刊主編認知其價值而同意發表，並罕見地允許在參考文獻中引用中文資料及中文報紙報導，顯示主編相當尊重在地觀點，並希望世界看見台灣。

其次，住院死亡率數據是誤用了，但這並非作假或剽竊，醫院不能遽下「嚴重違背科學倫理」的結論。作者只在第二段起始處，以此說明多年以來，醫療資源與健保署管理困境的長期問題。若數據誤用只需作者去函要求更正，下期補登回正確數值即可，並不影響整體觀點與分析。有趣的是，正確數值是什麼？衛福部與醫院多次說「數值錯了」，卻從沒說正確數值應是多少，為什麼？因為數值不好看，說出來也不加分，更無力支持其撤稿的請求。

二○二二年媒體批評新冠病人死亡率過高時，當時疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳為解釋過高死亡率，曾脫口說出大白話「其實救得回來」，引起廣大討論。 媒體統計當時死亡案例數中，簽署ＤＮＲ不插管急救之比率高達卅六點四％。

再次，醫學期刊也是媒體，依職責與倫理操守秉持客觀獨立，不能也不應受政治力介入。 近廿多年來，評論政策的文章於醫學期刊上愈發常見，如醫療崩潰、行政傷害、公衛危機、社會安全等主題，新冠疫情期間及川普就任後更多。不同於美國大學，醫學期刊迄今尚未受到政治力介入；雖然四月下旬起已有多家醫學期刊，收到美國司法部要求「刊登文章應避免誤導偏見」的建議，卻也未聞有要求撤稿情事。

當年輕醫師與護理師被政府扣上了「影響台灣國際聲譽」的大帽子，單獨面對排山倒海、難以承受的天大壓力時，醫療專業團體（醫師公會、內科醫學會、護理師公會、護理學會）應即施以援手提供關懷，別讓醫師與護理師再接受更多的傷害。

允許不同聲音才能帶領國家進步，況且兩位作者所持的觀點在台灣也並非少數。政治力介入都有高尚的理由；國際聲譽當然重要，但連川普政府都還不敢要求醫學期刊撤稿，衛福部卻要求外國醫學期刊撤稿；有失身分，恐再次折損了「台灣的國際聲譽」。