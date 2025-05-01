勞動節放假不統一的矛盾

又是五一勞動節，受薪階級的勞工朋友可以放假，要上班的話，老闆要付假日加班費，連國營事業中華郵政也都放假了。比較麻煩的是公立幼兒園，有教育人員資格的教師要上班，因為他們是公教人員，不是勞工；教保人員則算是勞工，因為他們適用勞保。因此勞動節，幼兒園有的要上班、有的要放假，人力不足乾脆閉園一天，家長得煩惱孩子的去處。

我和老妻就碰到類似問題好多年，有「另外的勞動」。原來，兩個小外孫讀私立幼兒園，老師和職工都算勞工，都放假一天；女兒和女婿在公立小學教書，算是公教人員、不能放假，只好拜託我們去照料兩個小外孫。跟兩個天真活潑的小外孫相聚，本也是樂事，可小學老師早晨七時就得出勤，咱家去女兒家又有一段距離，因此清晨五時就得起床，然後搭三、四十分鐘的公車趕到女兒家。

到了女兒家，等兩個不用上學的小外孫醒來，「侍奉」他倆吃早餐後，才是「勞動」的開始。兩個小男生看見外公與外婆來了，跳跳蹦蹦、打打鬧鬧的，讓咱兩老時而要調解糾紛，時而要陪他們玩遊戲、下棋。以前上班是在圖書館，一向安靜慣了，退休剩兩老在家也清閒自在多年，突然又陷入孩童的喧鬧吵雜聲中，身心的確容易疲憊。若天氣好，就帶小外孫出去走走，免得在家裡吵吵鬧鬧。但活潑蹦跳的他們去公園或郊遊，也常調皮不受控制、跑來衝去，有時光喊他們要小心，或制止一些危險動作，就讓兩老疲於奔命，回到家真覺得比平常去爬山健行還累！

兼行政工作的女兒和女婿回到家已晚上六點多，平常女兒學校臨時有活動或舉行球賽，也會請我們去幫忙照料小外孫，但不會結結實實地像勞動節一整天。我們從早上六點多出發，實際也「工作」十二小時了，勞動節真是身心都勞動的一天呀！沒有父母親可幫忙照顧孩子的公教人員，應該更頭疼吧！勞動節全國放假一天，值得政府考量。