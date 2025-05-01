快訊

低工資、高工時 民進黨政府勞動政見 挨轟全跳票

涉吸金逃亡加拿大7年 「貴婦奈奈」今晨押解返台畫面曝

今雲增北部略降溫 吳德榮：下周二梅雨季首波鋒面到

聽新聞
0:00 / 0:00

政府美化數據與實際脫節

聯合報／ 吳立昊／教育工作者（嘉義市）

近日行政機關公布了兩項去年底的統計數據，一是主計總處公布的平均每戶家庭財富，達一八八九萬元；一是勞動部公布的的畢業生初入職場受雇者薪資，平均數為三點七萬元，這兩項數據都頗令人玩味。

其中，主計總處公布的平均每戶家庭財富數字，相信會令大多數民眾感到望塵莫及，驚覺自己原來是「新貧族」，是「拖垮每戶家庭財富平均數字的元凶」。而且多數民眾並非投機客，買房之目的都是以自住為主，而購入之後只會背負沉重的房貸；即便房價真有上漲，也看得到吃不到。既然如此，硬是把房價上漲也納入每戶家庭財富的計算之中，究竟是要美化數字？還是為了剝削普羅大眾？

另外，職場新鮮人的薪資平均數為三點七萬元，乍看之下數字頗為漂亮，但如果撇除通貨膨脹不看，將平均每戶家庭財富與此相除，所得到的年數約莫是四十二點五年。這樣的數字背後代表著，年輕人必須爆肝工作到滿頭白髮，才能讓自己不至於淪為新貧族；也難怪年輕人看不到未來的希望，更不敢生養小孩，因為生養小孩將迫使自己得更賣命工作，才能維持基本生計。

同樣的統計數據，或許可以有不同的解讀方式；但執政黨與政府不應只以美化的角度觀之，因為這會與平民百姓的實際生活脫節，也會造成政府執政的盲點，不知道人民究竟為誰辛苦為誰忙。政府唯有虛心檢視統計數據背後，比較貼近民眾生活的那一面，才有可能端出正確的政策，讓人民的生活獲得改善與提升。

薪資 財富

延伸閱讀

全年GDP為3.6%？主計總處：不見得是高估 5月有新預測

第1季民間消費下修 主計總處認關稅政策影響了「這個」

關稅前拉貨潮爆表…主計總處上修Q1經濟成長5.37% 近一年最高

拿人民隱私當政治武器！張之豪「三問」國民黨 怒批：違法且嚴重舞弊

相關新聞

美國科技圍堵中國的代價

川普第二任期上任滿百日，他自詡是最成功的一百天，並稱不再是中國優先。事實上，自他第一任期起，美國對中國科技產業圍堵已持續...

加澳對川普說不 台灣一路「向北」？

加拿大總理杜魯多今年一月黯然下台，政治歷練不多的前加拿大前央行行長卡尼臨危受命接下黨魁與總理。拜川普對加國毫不掩飾的併吞...

小學生寫給總統的信：請給我們安心長大的童年

親愛的總統伯伯您好：

政府美化數據與實際脫節

近日行政機關公布了兩項去年底的統計數據，一是主計總處公布的平均每戶家庭財富，達一八八九萬元；一是勞動部公布的的畢業生初入...

健保崩壞 政治問題？科學問題？

國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）最近刊登一篇中國醫藥大學附設醫院兩位醫事人員的投稿，文中討論台灣護病比高、...

勞動節放假不統一的矛盾

又是五一勞動節，受薪階級的勞工朋友可以放假，要上班的話，老闆要付假日加班費，連國營事業中華郵政也都放假了。比較麻煩的是公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。