政府美化數據與實際脫節

近日行政機關公布了兩項去年底的統計數據，一是主計總處公布的平均每戶家庭財富，達一八八九萬元；一是勞動部公布的的畢業生初入職場受雇者薪資，平均數為三點七萬元，這兩項數據都頗令人玩味。

其中，主計總處公布的平均每戶家庭財富數字，相信會令大多數民眾感到望塵莫及，驚覺自己原來是「新貧族」，是「拖垮每戶家庭財富平均數字的元凶」。而且多數民眾並非投機客，買房之目的都是以自住為主，而購入之後只會背負沉重的房貸；即便房價真有上漲，也看得到吃不到。既然如此，硬是把房價上漲也納入每戶家庭財富的計算之中，究竟是要美化數字？還是為了剝削普羅大眾？

另外，職場新鮮人的薪資平均數為三點七萬元，乍看之下數字頗為漂亮，但如果撇除通貨膨脹不看，將平均每戶家庭財富與此相除，所得到的年數約莫是四十二點五年。這樣的數字背後代表著，年輕人必須爆肝工作到滿頭白髮，才能讓自己不至於淪為新貧族；也難怪年輕人看不到未來的希望，更不敢生養小孩，因為生養小孩將迫使自己得更賣命工作，才能維持基本生計。

同樣的統計數據，或許可以有不同的解讀方式；但執政黨與政府不應只以美化的角度觀之，因為這會與平民百姓的實際生活脫節，也會造成政府執政的盲點，不知道人民究竟為誰辛苦為誰忙。政府唯有虛心檢視統計數據背後，比較貼近民眾生活的那一面，才有可能端出正確的政策，讓人民的生活獲得改善與提升。