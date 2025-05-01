小學生寫給總統的信：請給我們安心長大的童年

親愛的總統伯伯您好：

我是一個國小六年級的學生，日前下課回家看到「愷愷」被惡保母虐待致死的新聞，我的心裡很難受。爸爸告訴我，您曾經是醫生，也是兩個孩子的父親，更是我們國家的領導人，我相信您一定可以體會我們的感受，也有能力保護我們。因為我沒有辦法親自見到您，所以我決定投書寫這封信，希望您能看到我們孩子的心聲。

看到愷愷的新聞，我感到憤怒又害怕。我生氣的是，愷愷只不過是一歲半的孩子，卻被一個應該保護他的保母害死了；我害怕的是，為什麼會有大人這麼殘忍，我們的社會裡還會不會有下一個愷愷？

之前看到三歲「小燈泡」的新聞時，爸爸媽媽都會緊緊抱住我，還記得他們對我說，絕對不會讓我遇到這樣可怕的事。可是，現在又出現這樣可怕的新聞，虐死一個毫無還手之力的愷愷，讓我的內心充滿了不安。

在學校，老師常常教導我們要正面思考、要開朗快樂，同學們也總是在談好笑的事情，我們在學校完全不知道愷愷的事。可是一回到家，打開電視新聞，卻常常看到這些悲傷的社會新聞，原來真實世界很殘酷又可怕，很多比我還小的孩子，他們的童年是無法平安長大的。

我知道，有些壞人可能無法受到應有的懲罰，如果罰得不夠重，那該怎麼對無辜受害者的家人交代？一歲半的愷愷連說話都說不清楚、三歲的小燈泡也只是想和媽媽快樂出門。每個人都有童年，但對某些孩子來說，長大可能遙不可及，他們沒有做錯事，卻承受了最不公平的命運。

總統伯伯，我們希望安全長大，出去玩的時候不用害怕，上學的時候不用擔心有壞人；希望所有的孩子，不管住在哪裡、家裡有沒有錢，都能被好好照顧。我的心願是，每一個小孩都有快樂、平安的童年，不用再擔心出現下一個愷愷或小燈泡。

謝謝總統伯伯願意聽我的心聲，雖然我只是一個小學生，但我真的很在乎我們的未來。我曾經看過一句很棒的廣告詞：「小時候，幸福很簡單；長大後，簡單就是幸福。」我希望，這份簡單的幸福能持續到我長大以後。祝福您

身體健康、心想事成

一個小六生 敬上