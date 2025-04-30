反獨裁遊行 揭穿賴清德真面目

在野黨發動「反綠共，戰獨裁」遊行，一般人對「戰獨裁」的訴求非常納悶，賴清德總統有頒布戒嚴嗎？有發布緊急命令嗎？有限制人民自由嗎？看起來都沒有。一直到反獨裁活動舉辦了，這才驗證賴的真面目，暴露了他心裡所想，他說：「戰獨裁應該去北京天安門」。

這個論點從表象看似乎沒錯，但進一步看卻充滿謬論、錯誤與偏差；原來我們的領導人認為，你們都不是真正的台灣人，你們反「台灣人總統」就是與台灣為敵，就是與中共唱和，天啊！我們的領導人是如此畫分台灣內部，心中是由台獨思想主導，如是思維令人擔憂。面對國內外詭譎的環境，賴總統所想的卻是如何把持權力、封殺在野黨。

看看近月來賴總統的各項舉措，搞大罷免耽擱國家正事；遣返陸配，消除反綠雜音；搜查在野黨黨部，濫用檢調；甚至清晨去民眾家敲大門，讓一般百姓生活於恐懼之中。台灣何時變得如此？我們自傲有別於大陸共產制度，數十年來的努力，在賴清德主政不到一年後蕩然無存。

更深一層來看，賴清德的所做所為其實就是以台獨思想為中心，玩民族主義的伎倆。已故的政大楊逢泰教授是民族主義權威；他曾指出，民族主義是兩面刃，一面凝聚了內部力量，另一面就是離心的因素，非我族類勢必去之。現今執政者有此思維，不但無助國家進步發展，反帶來社會與國家的動亂。

賴總統就任將屆一年，逐漸顯露真面目，要社會改造，「純淨」內部思想；封殺在野勢力，希望完全執政；玩弄台灣民族主義，走向台灣獨立目標。然而，人民所想的卻是自由民主的生活、安定繁榮的日子，是讓下一代繁衍綿延下去，執政者一意孤行絕非國家之福。走筆之際，聽聞賴總統又頒軍令堅持其所為，如此不是彰顯意志力，反而是讓台灣步於險境之中，國家領導人當深思！