大家應該都聽說過「分割目標法」：跑步如果一開始就說要跑三十分鐘，可能就覺得好久，不想跑了；那就在心裡設個小目標，先跑三分鐘，三分鐘完再三分鐘，每個階段都有點成就感，然後再加把勁就跑完了。

民進黨就學到這一招的糟粕。「國民黨不倒，台灣不會好」就是第一階段的小目標；那第二階段呢？先別想那麼多，先相信接下來「我們能幹好」就好，重要的是讓人專注聚焦在第一階段上。雖然不說「國民黨一倒，台灣就會好」，但事實上就是想讓人這樣相信，不然他一想到二階段、三階段要做什麼、會是誰來做、能不能做好？愈想愈煩愈無望，就沒勁了。

豈止台灣呢？全世界搞選票民主的政黨，莫不把全副精力都放在動員民眾去支持那一個個「第一階段的小目標」，而不去想第二、三、四步；這樣設定出來的小目標，必然都是相對容易達成，卻於事無補的「偽目標」。及至要走第二階段，那就轉移一個話題和焦點，在另一件事情上再畫一個偽目標來動員；如果失敗了，那更好，悲情又有了！

而我們就只要在一場又一場的「第一階段」中，接案、灌水、分錢、吵鬧，就可以得到幸福了。