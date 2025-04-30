大罷免亂局 台前景堪慮

隨著「大罷免」第二階段連署陸續達標，預估在七、八月間大概有廿位左右分屬藍綠陣營的立法委員，將面臨就職一年就要被罷免的窘境。姑且不論立委任期還未過半就要被罷免，僅就大罷免的理由是「多數暴力」、「亂刪預算」與「○○同路人」而論，就值得商榷。

首先，是「多數暴力」的指控。民主不是少數服從多數嗎？以過半數表決通過法案不是正常現象嗎？何來「多數暴力」？觀諸世界上內閣制的國會，席次過半就有組閣權與立法優勢；總統制的國會，若在野黨席次過半，總統要不只能簽署行政命令，要不必須與國會多數黨領袖協商，以利通過法案，何來「多數暴力」問題？

台灣因總統任命行政院長無須經立法院同意，即使在野黨取得過半席次，也難撼動總統的行政權。立法院多數黨被指控為「多數暴力」，為憲政制度缺陷；在其他民主國家習以為常的少數服從多數，在台灣怎就變成「多數暴力」，並以此理由來推動大罷免？

其次，是「亂刪預算」的指控。憲法第七十條明定立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。換言之，立法院刪減行政院提出的預算案是本身職責。這也不是首次出現預算案被立院刪減，為何以前都沒有立委因刪預算而要被罷免？更何況大罷免的聲音早在預算三讀前就已出現，顯然與刪預算與否無關。

立院通過的一一四年總預算是二兆九二四八億元，較原編列的三兆一三二五億元，刪除約二○七七億元，但仍比去年總預算二兆八五一九億元增加二點六五％。除刪除經濟部補貼台電預算一千億，其餘各部會多為凍結預算，只要說明用途即可解凍，何來窒礙難行？台電二○二二年十二月至二○二四年二月已接受三千億元的補助，期間漲三次電價，經營效率明顯不佳，立院藉刪減補助敦促提升經營效率，不合理嗎？怎能據此為大罷免的理由？

最後，是為罷免「○○同路人」立委。前總統陳水扁日前表示：「不能因為意見不同就是『○○同路人』」。言論自由的真諦不就是「我雖然不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的自由」嗎？「和中」或「抗中」都可以是維護台灣主權與安全的策略，交流更可達到知己知彼、百戰不殆的效果。曾幾何時兩岸交流與「和中」、「○○同路人」畫上等號，並成為大罷免的理由？

新加坡不過被美國課百分之十的基礎關稅，前後任總理就分別發表演說提醒民眾須堅定團結，攜手合作因應未來挑戰。台灣未來預估可能面對十五至廿％的關稅，經濟凶險程度比新加坡更高，然而執政黨與罷團似不以為意，持續以不成理由的理由推動大罷免，台灣的發展前景豈不堪慮？