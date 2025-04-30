最近世界政治的焦點無疑集中在兩位備受關注的人物身上，甫逝世的教宗方濟各與美國總統川普，而台灣總統賴清德也因內外交困的政情而受到矚目。從這三者身上，我們看到了當代政治中截然不同的風格與價值觀，也凸顯了領袖的品格與智慧對國家前途的重要性。

教宗方濟各生前經常倡導「搭建橋梁而非建造圍牆」，他一生慈悲與包容，支持難民與弱勢群體，批判戰爭和資本主義的剝削行為。其樸素的生活方式與堅持道德高度的言行，讓其葬禮成為全球政治人物的一面道德鏡子。方濟各強調戰爭永遠只會讓世界更糟糕，這種和平主義信念，在當前地緣政治動盪不安的時代尤為珍貴。

然而川普這位不按牌理出牌的美國總統，世人卻看到了截然不同的風貌。川普的政治行徑充滿爭議，他利用關稅戰爭引發全球經濟動盪，將台灣置於卅二％的高額關稅壓力下，嚴重影響台灣經濟。儘管政府努力迎合美國，甚至以台積電赴美設廠示好，但川普政府卻毫不留情地給予重擊，使原本多數支持美國的台灣民意也開始轉向不信任美國。川普作為一個執政者，其自大的政治風格與不顧後果的政策措施，使美國的全球聲望不斷下滑，甚至引發國內化對其是否為現代版「暴君」的質疑。

除了經濟政策上的失敗，川普對司法與媒體的態度，也反映出他獨裁與壓制異議的本質。紐約法院去年判定川普犯下卅四項罪行，儘管最終未能入獄，卻充分證明他對法律與道德底線的挑戰。川普與普亭等專制領袖的相似之處日益明顯，這使得全球民主國家開始警惕這種領袖對民主價值的傷害。川普的種種舉動，無疑是對現有國際秩序和規範的巨大威脅。

在此同時，賴清德總統也面臨內外夾擊，執政滿意度首度出現「死亡交叉」，內政外交陷入嚴峻挑戰。他對外過於迎合美國，缺乏有效的反制措施，使得台灣經濟風險劇增；對內則陷入與在野黨的激烈政治鬥爭，包括推動罷免在野黨立委，甚至引發藍白陣營「反綠共、戰獨裁」的抗議，成為其執政的重大挑戰。

賴清德的政治策略過於強硬，不願與在野黨或對岸展開有意義的對話。他堅持以仇中反中的立場拉攏基本盤，卻忽略了更廣大中間選民的聲音與需求。對美國，他則表現出令人費解的軟弱態度，甚至當川普對台灣施加不合理的高關稅時仍採取順從甚至討好的態度。這種內外不一致的態度，亦造成台灣內部嚴重的分裂。

領袖人物應有的品格，在方濟各身上清晰可見，他推崇包容與對話，強調的是和平與共同福祉。川普的自負與自我毀滅性格，雖然短期可能有效凝聚支持者，卻無法持續，並終將遭遇挫敗與反噬。這也給予賴清德重要的警訊，領袖的職責不只是獲取權力，更應運用智慧和謙遜，凝聚共識並謀求國家的長遠利益。

賴清德必須認清當前的嚴峻形勢，放下政治算計，聆聽各方建言，展現真正的總統高度。他應學習教宗方濟各推動和平與溝通的精神，避免川普式的傲慢與自毀，唯有如此才能走出當前困境，重新贏得人民的信任與支持。

從台灣到美國，從亞洲到歐洲，都正經歷著重大且深遠的變化。對台灣而言，更需要一位能夠包容不同意見，推動實質對話與和解的領袖。這不僅僅是政治上的智慧，更關乎台灣未來的繁榮與穩定。